Katherine Orellana contra el ‘Tío Conductor’: “Cuando le serví, ahí era la ‘morenaza de Rancagua’, ahora no soy nadie para él”

Kathy Orellana tuvo un contacto directo con el programa “Sígueme y te sigo”, en donde se refirió a su delicado de salud tras ser internada por una dura depresión hace algunos meses.

En este contexto, es donde la exparticipante de “Rojo” aprovechó de hablar sobre algunas personas que la han dejado de lado o no se han preocupado ni siquiera de llamarla, entre ellos se encuentra Rafael Araneda.

Cabe recordar que la cantante conoció al animador cuando éste era el presentador del programa de talentos de TVN, en donde el público y los chicos del programa lo apodaron como el “Tío conductor”.

“¿Te acuerdas de cuando te decía el Rafa ‘la morenaza de Rancagua’?” consultó Francisco Kaminski.

Kathy no se aguantó y lanzó un ácido comentario contra Araneda. “Sí, pero ese hue… ni me ha llamado”.

Posteriormente, aseguró que “no quiero que haga nada, se trata de cariño, de que él hizo mentiras de cariño (...) Cuando le serví, ahí era la ‘morenaza de Rancagua’, ahora no soy nadie para él”, afirmó.

En ese momento, Titi García-Huidobro, quien trabaja en la radio con Araneda, comentó que tal vez el conductor no sabe la actual situación de Orellana.

Sin embargo, la cantante le llevó la contra. “Yo creo que lo sabe, pero creo que le da lo mismo en realidad. Honestamente, mira, en la farándula las cosas les cuesta decir por su nombre, y a mi no me da hue... decir las cosas por su nombre”.

“Soy un número no más para la televisión”

Luego de una pausa a comerciales, los panelistas de TV+ volvieron a retomar el tema con Kathy: “Yo no estoy confundiendo nada en todo caso, es una relación de trabajo y punto. Es una relación de trabajo y me quedo con eso”, aclaró.

La artista recordó un emotivo encuentro junto a Rafa en el Teatro Caupolicán, cuando le cantó “llorando casi”, explicando que “siempre me sentí apoyada por él, pero es la gran ausente en mis cosas”.

“No es que ande dando lástima, no quiero lástima, no quiero su lástima. De verdad que si ahora llegara, no la querría, pero fue penca”, expresó.

Por su parte, también comentó que solamente uno de sus excompañeros de TVN ha demostrado interés en ella y le ha brindado su apoyo. “La única persona que ha estado conmigo dentro de Rojo, ha sido Rodrigo Díaz, nadie más”.

“Aquí se trató de una relación de trabajo, de eso me di cuenta, de que yo soy un número no más para la televisión”, reflexionó.

Finalmente, y para cerrar el tema sobre su amistad con Rafa, la artista contó que hay “cosas que pasaron que yo y él no más saben (...) Era un lazo de confianza, no sé, íbamos a una fiesta, el Rafa me invitaba a su casa”, concluyó.