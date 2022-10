“Con Kathy Salosny nunca fuimos amigas”: Ivette Vergara rememoró las polémicas de su paso por “Mucho Gusto”

Ivette Vergara se refirió este miércoles, en entrevista con el late “Buenas noches a todos”, de TVN, a los rumores que la persiguieron durante su estadía en el matinal “Mucho Gusto”, y que derivaron finalmente en su abrupta salida del programa de Mega.

La actual figura del canal público -donde llegó para reemplazar a Karen Doggenweiler en la animación de ‘Famosos a clases’ y conducir el Festival del Huaso de Olmué- reveló algunos de los episodios que terminaron por hacerla dar un paso al costado del matinal de Mega, y exponer que en dichas polémicas su antigua compañera, Salosny, nada tuvo que ver en su salida del canal programa.

“Creo que varios fuimos los que vivimos eso (maltratos laborales), incluyendo ella”, inició la modelo, quien aseguró que pese a que con Salosny “nunca fuimos amigas”, su relación nunca se vio afectada en el estudio del matinal.

“Con Kathy Salosny nunca fuimos amigas, pero siempre hubo mucho respeto y buena onda. La amistad pasa a otro nivel así que tengo muy pocos amigos. Me junto con mucha gente, pero mi entorno creo que lo he construido con la vida, no en la televisión”, explicó Vergara, quien recordó además que si bien su salida de “Mucho Gusto” no fue algo que ella decidiera, sí lo “venía pensando hace un año”, porque su paso por el espacio nunca le resultó placentero.

Ivette Vergara y el maltrato en Mega

“No me gusta el maltrato a la gente y vi maltrato con otras personas, conmigo no porque me hago respetar. Kathy Salosny, lo pasó mal, hubo gente que lo pasó mal y no me gustaba, y a mí me pasó lo mismo”, reveló.

“Al aire a veces quería dar la opinión y no me daban la palabra y eso era una falta de respeto, porque yo era matea y me quedaba hasta las 1 de la mañana estudiando y al día siguiente no te consideraban, y yo decía que no puede ser”, finalizó.