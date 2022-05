Raquel Argandoña descartó posible reconciliación con Kel Calderón: “No puedo seguir mendigando amor”

Raquel Argandoña y Kel Calderón hace varios meses que se encuentran distanciadas a causa del hermano menor de la influencer, Nano Calderón, quien fue protagonista de un conflicto familiar junto a su padre, por el cual quedó detenido por parricidio frustrado.

Sin embargo, la “Quintrala” fue quien más apoyó a su retoño en ese momento, lo que le trajo consecuencias con la influencer.

Según lo consignado por TiempoX, la comunicadora volverá a hablar de esta situación en el programa estelar de CHV, “Podemos Hablar”.

“Mi familia se rompió hace dos años, éramos cuatro y ahora se dividió en dos. Al principio sufrí mucho, me he tratado de acercar varias veces a una persona, pero no ha habido caso”, comentó en el espacio.

Y que pese a los esfuerzos de ella “llega un minuto en que dices ¡Basta! La persona sabe dónde vivo, sabe que, si le pasa algo, siempre voy a estar ahí, lo que necesite lo va a tener, pero yo no puedo seguir mendigando amor ni tampoco cariño”.

“Ya han pasado dos años y si las cosas no se dan, no se dan, pero no por eso me voy a quedar llorando todo el día porque yo tengo derecho también a vivir. Ya casi me fui para el otro lado y me merezco estar con la persona que quiero, me merezco estar con los amigos que están conmigo y, bueno, si la vida me deparó esto, lo tendré que vivir y punto”, enfatizó la madre de Kel.

Cerrando este adelanto, la panelista de “Zona de Estrellas” comentó si habría alguna posibilidad de reconciliarse como familia, a lo que dijo “Si tú dices, si la familia va a volver a ser (de) cuatro, jamás”.

Finalmente, aclaró que “hay una persona de esos cuatro que jamás va a volver a la familia”, tiró sin pelos en la lengua.