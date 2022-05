“Armó un escándalo”: revelan algunos episodios de actitud reprochable de Loreto Aravena

En medio del juicio contra Nicolás López, donde el tribunal setenció al director de cine por dos delitos de abuso sexual, las actrices Loreto Aravena, Paz Bascuñán e Ignacia Allamand recibieron duras críticas de parte de varias actrices nacionales por ser parte de la defensa del cineasta.

En ese contexto fue que se conocieron los testimonios de las dramaturgas, en los cuales se conocieron algunas declaraciones que provocaron molestia en las redes sociales. Como el que realizó Aravena en contra de su colega Josefina Montané, a quien denostó su calidad profesional.

Armó un escándalo (Loreto Aravena) diciendo que no iba a grabar el comercial porque los rulos no eran iguales y la exigencia no fue en los mejores términos para las chiquillas de peluquería. — Hugo Valencia

“Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación”, es parte de la declaración que se conoció de Aravena y que la propia actriz trató de aclarar, junto a todo lo relacionado al juicio de Nicolás López, con un comunicado en sus redes sociales donde aseguró que “nunca vi, supe, ni avalé ningún abuso. De lo contrario, lo hubiese rechazado y condenado públicamente”.

Las críticas a Loreto Aravena

De este tema comentaron los periodistas de espectáculos Sergio Rojas y Hugo Valencia, quienes entregaron algunos detalles desconocidos de la personalidad de la actriz en el último Live del streaming “Que te lo digo”.

“En el año 2012, antes que se estrenara ‘Soltera Otra Vez’, me mandaron a hacer el backstage de la promo, del comercial, y esto se hizo después que se terminó de grabar la teleserie, pero aún no salía al aire”, inició Valencia, quien por esos años trabajaba en el fenecido matinal “Bienvenidos”, de Canal 13.

En ese contexto, el comunicador dio cuenta de una actitud que, en palabras de los dos periodistas, da cuenta de la personalidad de Aravena.

“Voy junto al equipo del matinal y era en un departamento en el Parque Forestal, me citan a las doce del mediodía y tenía que entrevistar a las actrices y grabar un par de escenas (...) abajo estaba montado un camarín donde se preparaban las actrices donde estaban Paz Bascuñán, Lorena Bosch y Aranzazú Yankovic”, prosiguió el periodista.

Como el tiempo pasaba, Valencia comenzó a preocuparse y fue donde el equipo de producción para preguntar cuándo podría hacer la nota de promoción de la novela.

“Fui allá a hablar con las peluqueras y me cuentan que la Loreto le había dado un ataque de divismo porque los rulos de su personaje no eran iguales a los que grabó la teleserie, se los tuvieron que hacer como tres veces”, recordó el periodista, quien aseguró que la actriz hizo un escándalo y amenazó con no grabar el spot.

“Armó un escándalo diciendo que no iba a grabar el comercial porque los rulos no eran iguales y la exigencia no fue en los mejores términos para las chiquillas de peluquería”, continuó.

Aquel episodio no fue el único que contó Valencia, quien luego aportó con un nuevo incómodo encontrón con la actriz cuando le tocó cubrir el matrimonio del diseñador Nicanor Bravo.

“Llega y pasa de largo, me mira con una mirada despectiva y me deja con la pregunta en la boca (...) y eso que yo le estaba preguntando respecto a los novios”, se quejó.

Del mismo modo, recordó otro capítulo donde Aravena despreció el trabajo periodístico y entregó el motivo por el cual una tienda de retail decidió retirarla de una campaña publicitaria en Europa y en la que además participaron Tonka Tomicic y Benjamín Vicuña.

“Una vez le preguntaron por un tema de farándula en el ‘Bienvenidos’ y ella retó y trató muy mal a la periodista que le consultó diciendo que no estaba para hablar de esos temas tan banales”, contó.

“Algo ocurrió en ese viaje (a Europa), parece que ella no se portó muy bien y a los ejecutivos no les gustó, lo que significó que la bajaran del comercial”, finalizó, no sin antes afirmar que con todos estos relatos es “bueno que la gente se dé cuenta de quién es realmente Loreto Aravena”.