Neme por el costo de la vida en Chile: “Nunca ha sido ‘un oasis’, como dijo el expresidente Piñera”

Conversando sobre el costo de la vida en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, José Antonio Neme se descargó contra los problemas económicos en el país.

“¿Se dieron cuenta antes de ayer que este país era caro? ¿Antes de la pandemia este país era una ganga para vivir? ¿Uno iba al supermercado con $50 mil y comía cuatro meses? Hay un tema acá que tiene que ver con una sorpresa falsa de muchos de nosotros”, dijo el conductor.

“La inflación, sí, hay un indicador que no podría desconocer, pero en Chile vivimos con precios a la altura de Francia, Inglaterra o de cualquier país desarrollado y vivimos como en África hace mucho rato. El costo de la vida venía subiendo y los salarios no se han incrementado al mismo ritmo no por la pandemia, no por la inflación, no por los retiros”, precisó.

[ “No sé si al público le importe con quien yo duerma”: Neme explicó porqué no habla de su pareja en TV ]

“Cuando la inflación era de uno, dos o tres puntos, este tampoco era un país barato para los sectores vulnerables. Nunca ha sido “un oasis”, como dijo el expresidente Piñera” , reveló.

“Ahora vuelve a salir la mugre de debajo de la alfombra, ¿o usted cree que el saqueo en Talagante es una conducta muy habitual? No. Volvemos a ver esa conducta delictiva, esa violencia. Yo no digo que esos delincuentes sean unos desesperados de hambre”, dijo Neme.

“Chile es un país pobre con costos de país rico”, sentenció.