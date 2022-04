No pudo aguantar las lágrimas: el desconsolado llanto de Yuri tras presentación de joven participante en The Voice

Este domingo en la noche se estrenó en CHV The Voice Chile.

En el espacio, en donde son coaches Yuri, Cami, Beto Cuevas y Gente de Zona, la cantante mexicana no pudo aguantar las lágrimas tras la presentación de un joven participante.

La cantante, quien es coach del espacio, realizó una inédita confesión en el programa de CHV.👇https://t.co/ewFuUhaMUn — Publimetro (@PublimetroChile) April 25, 2022

Roberto Lobos, un joven de 27 años proveniente de Isla de Maipo, interpretó Precisamente ahora de David de María.

“Yo me dedicaba a la música, pero con la pandemia tuve que reinventarme y actualmente me dedico a la carpintería mueblista”, señaló antes de subirse al escenario.

Su presentación fue un éxito, luego que Beto Cuevas y Cami giraran sus sillas para manifestar su aprobación e invitarlo a formar parte de sus equipos, eligiendo el participante a la cantante chilena.

La emoción de Yuri

Y pese a que no giró su silla, Yuri se vio bastante emocionada durante la actuación de Lobos.

“Perdón, pero me emocioné mucho. Sabes lo que pasa, es que cuando la gente viene de abajo, cuando la gente es carpintero, siempre piensan que no pueden”, señaló la cantante mexicana.

Roberto Lobos (Captura CHV)

En ese sentido, indicó que “entonces ver al chico me conmovió mucho, porque el ser humano pensamos que ‘carpintero no puedes, no debes’ y no es así”.

“Lo logró, así que Cami tienes que trabajar en eso, que él se sienta orgulloso de lo que es”, le señaló Yuri a la cantante chilena.

Finalmente, la intérprete de “Maldita Primavera” afirmó que “él es un artista, pero no se lo cree”.

“Todos tenemos un valor. Y por eso me llegó al corazón, para mí mi ejemplo es Jesús, yo soy fan de Jesús, y era un carpintero, pero nunca dejó de ser rey”, concluyó.