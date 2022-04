Javiera Contador contó la verdad detrás de su papel en “Casado con Hijos”: “Ahora no me parece divertido”

Durante esta jornada la actriz y comediante, Javiera Contador, recordó uno de sus papeles más icónicos dentro del mundo de la actuación, la “Kena Larraín” de la producción de Mega “Casados con Hijos”. Sin embargo, confesó que ya no encuentra tan gracioso al personaje.

En una entrevista en CNN Magazine junto con la periodista Viviana Encina, la actriz hizo un repaso por su carrera en la televisión y profundizó en su actual carrera como comediante.

“Es un tema a quién se incomoda en el humor; si solo incómodo a una persona normal para que el resto se ría, lo encuentro poco gracioso, pero el humor sí sirve para cuestionar ciertas situaciones de poder”.

Posteriormente, habló del papel de la teleserie, en donde sentenció que “ya no lo encuentro divertido. A mi me ha cambiado el humor, porque ahora no me parece divertido reírse del cuerpo de nadie”, justificó.

“Teníamos naturalizado eso y está mal. Darse cuenta está bien”, agregó.

Aunque aclaró que cree que la teleserie sigue teniendo éxito por la “dinámica familiar”, y que hasta al día de hoy existe gente que aún se siente identificada con los personajes.