La nueva vida de Chabe Indo: trabaja rehabilitando mujeres en un centro cristiano

María Isabel Indo, conocida como “Chabe”, fue una de las figuras más importantes del programa juvenil de Mega, Mekano y además participó en varios capítulos de “Infieles” en Chilevisión destacando como actriz. Sin embargo a sus 44 años decidió reorientar su vida.

En entrevista con Las Últimas Noticas, “Chabe” dio detalles de su nueva vida y cómo encontró su vocación tras salir de una fuerte depresión que la aquejó desde pequeña.

Desde hace tres años, Indo trabaja como orientadora en la rehabilitación de mujeres en Siquem, un refugio de orientación cristiano, ubicado en la comuna de Isla de Maipo.

“Tengo el don de escucha y esta labor me hace sentir plena. Como necesito más preparación, en abril inicio las clases de mi segundo año en la carrera de técnico en prevención y rehabilitación en la Usach”, comentó.

Pese a que no se considera religiosa, Indo reconoce que “Dios me sanó” y que fue en la iglesia evangélica en la que participaba donde conoció el centro Siquem donde actualmente trabaja.

“Muchas de las mujeres que llegan acá necesitan de contención emocional y se merecen una nueva vida”, afirma.

“Pasé muchos años de depresión”

Chabe también recordó su pasado televisivo y de los años que padeció depresión desde niña.

“En pantalla me veía como la chica ruda, pero era una mujer sensible e insegura. Trabajé en actuación en “Infieles”… pero me aburrió que siempre me buscaran para hacer la chica sexy. Yo nunca me sentí linda, no me quería mucho”, reveló.

“Pasé muchos años de depresión, desde que era niña, y se me fue desarrollando por distintas circunstancias de la vida. Estaba dañada, sentía un vacío emocional”, agregó.