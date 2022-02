Oriana Marzoli descarta violencia doméstica y aclara la razón de su detención en Madrid

Oriana Marzoli salió este miércoles a aclarar la discusión que este fin de semana protagonizó con su pareja Eugenio Gallego y en la acabó detenida por la policía de Madrid.

No ha pasado nada. Estoy bien. Yo no he sido la que ha provocado la situación. Ha sido una situación de celos de la otra persona. — Oriana Marzoli

La hispano-venezolana aclaró en su canal de streaming lo que a su juicio fue una información poco precisa respecto de su detención por violencia doméstica y que, según informaron medios locales, habría llegado luego de la denuncia que vecinos de la joven realizaron a efectivos policiales.

La versión de Oriana Marzoli

“No ha sido como lo quieren vender en televisión, me parece que los titulares tampoco son los correctos. Ha sido una discusión, una discusión fuerte, los vecinos no llamaron a ninguna policía, fue mi madre, la que lo hizo. Y vamos, tampoco fue nada del otro mundo, ni mucho menos, eso sí me sirve porque hemos acabado”, partió Oriana, quien descartó cualquier posibilidad de violencia doméstica en la discusión con su expareja.

“No ha pasado nada. Estoy bien. Yo no he sido la que ha provocado la situación. Ha sido una situación de celos de la otra persona”, afirmó la exparticipante de programas de reality shows de Mega, quien aseguró que pese a la ruptura, la relación entre ambos quedó en buenos términos.

“Lo hemos dejado así. Los dos nos tenemos muchísimo cariño. Cada uno por su parte, que haga su vida. Yo le deseo a esta persona que sea feliz. Desde aquí yo les digo que nunca más volveré con esta persona. Le tengo mucho cariño por el tiempo y las cosas que he vivido con él, pero ya está”, afirmó Oriana, quien al final remató con un mensaje a las mujeres que viven en relaciones que no las satisfacen.

“Las mujeres se quieran lo suficiente para que digan basta en el momento que hay que decir basta y no aguantar nada”, cerró.