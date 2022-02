Cote López alerta a sus seguidores ante falsificación de sus libros

Este sábado Cote López alertó a sus seguidores respecto de la venta de libros que son de su autoría, pero falsificados.

Por lo mismo, la influencer pidió a su público poner ojo con dónde compran, ya que ella no puede asegurar la calidad de productos que son comercializados por fuera de su plataforma oficial.

“Mi gente hermosa me están etiquetando muchísimo con mis libros pero falsos, lo sé por la calidad de la portada, porque no traen cuño, ni laca, etc...”, compartió López en una “historia” en Instagram.

Y continuó: “Los originales están sólo en la página de Clo... cuestan mucho más barato que cualquier libro de una librería, tienen que buscarlos en la página donde dice “libros””.

Asimismo, Cote pidió que “porfa no crean en los facebook, instagram, etc que los venden falsificados y no se qué cosa llegará”.

Revisa las palabras de Cote López