Enfermera llega a su casa y es golpeada y rociada con desinfectante por vecino

Gabriela Sotelo es una auxiliar de gerontología, que denunció reiteradas agresiones por parte de un vecino, que no acepta que regrese a su hogar luego de su trabajo en un geriátrico en Buenos Aires.

Al medio Crónica sostuvo que "me voy a trabajar con miedo, no quiero dejar sola a mi mamá y mis hijas, no se que puede llegar a hacerles".

Sotelo aseguró que sus hijas y madre “también fueron víctimas de este sujeto, además de otros vecinos”.

La violencia fue en aumento, tanto, que la mujer denunció que al regresar a su casa de una jornada laboral, su vecino la atacó, golpeándola y rociándole desinfectante.