Belén Mora confesó que tuvo una relación con una mujer: "Lo recuerdo con mucho cariño"

El sábado, se emitió un nuevo capítulo de La divina comida. En la instancia, participaron el humorista Mauricio Medina, la comunicadora Daniela Urrizola, el ex futbolista Kike Acuña y la comediante Belén Mora.

Durante el episodio, la actriz de Morandé con compañía hizo una íntima revelación. Esto ocurrió cuando la presentadora de Sabingo le preguntó a sus compañeros si alguno había tenido alguna relación homosexual. En ese momento, "Belenaza" reveló que tuvo un romance con una persona de su mismo sexo.

"Salí con una mujer durante tres meses. Estaba en una etapa de autoconocimiento, introspección… ¿heterocuriosa? sí, quise vivirlo y lo viví… fue muy bonito y lo recuerdo con mucho cariño", sostuvo.

Además, hizo una reflexión sobre este tema. "Yo creo que el amor va más allá del género y uno no se tiene que sentir culpable por sentirlo. Yo no me sentí nunca culpable", agregó la comediante.

Actualmente, Belén Mora tiene una relación con Francisco "Toto" Acuña. El actor interpreta a Angelito en Yo soy Lorenzo. La pareja, que comparte escenario en estelar de Kike Morandé, constantemente se dedica románticos mensajes a través de redes sociales.

A continuación, revisa el momento en el que la comediante se sincera:

La divertida reacción de Belén Mora tras ver romántica escena de "Toto" Acuña en "Yo soy Lorenzo" La pareja de la comediante interpreta a "Angelito" en la teleserie de Mega

Te recomendamos: