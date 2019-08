Ximena Rivas comparte triste noticia en redes sociales: falleció su madre

View this post on Instagram

Mamita Amada ,tu partida me deja en silencio y Repleta de Amor. Te fuiste cómo viviste : Dulce y Amorosamente , Aceptando con Grandeza lo que te tocaba vivir. Si hay algo, cualquier pequeña cosa,que les guste de mi, ELLA me lo Enseñó y Regaló con su Alma Entera. Te Amo Tanto Mami! Llévate si quieres,TODOS mis personajes contigo ,que Tú, sin condiciones ,disfrutabas tanto, para que ellos en mi nombre eternicen tu Risa y tu juego , que NUNCA faltaron en tus Días . Pero sobre todo llévate nuestro agradecimiento infinito ,por el privilegio de habernos elegido. Mis palabras no alcanzan la Altura de tus Acciones de Nobleza , Integridad, Verdad ,Dar ,Valentía, Justicia, Amor para quien se cruzará en tu camino y sin Distinción alguna. Mamita Hermosa, TANTOS TE AMAMOS y en todos dejaste huella: hijos, nietos, amigos, colegas, pololos, compañeros de colegio y universidad, profesores, maridos, sobrinos, tías y mil desconocidos para mi! Porque a TODOS nos enseñaste a Vivir , es que en nosotros NUNCA te vas a morir !!. Y si tengo que volver en otra vuelta a ser hija ,solo pido que TU ,SEAS MI MAMI OTRA VEZ!!! ❤️ GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS y MÁS GRACIAS MI MAMITA ……..💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧 (El video del supermercado fue solo 12 días antes de partir: ASÍ ERA MI MAMI DE GRANDIOSA Y CREADORA,ASÍ: CON MAYÚSCULAS!!!ME DEJAS REPLETA DE AMOR 💕 🙏🏽❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💫