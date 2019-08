"Respeten por favor": Yamna Lobos comparte potente mensaje sobre el bullying en redes sociales

View this post on Instagram

MUY IMPORTANTE LEER Y REFLEXIONAR 👀👁✋Hola mi gente… saben, a menudo en mis redes sociales recibo mucha buena onda , uno que otro comentario desatinado pero que hoy en día de verdad no me afectan en lo más mínimo 🤗 (por esa gente que cree que hace daño) …Chicos se han puesto a pensar cuentas personas sufren a causa del #bullying ? Cuantas personas han llegado a quitarse la vida por gente que cree que tiene el derecho a hacer o decir lo que quiera sobre el aspecto físico u otra diferencia? Esto no lo hago por mi, si no que por todas aquellas personas que alguna vez se han sentido vulnerables, quiero ser TAJANTE en esto y con mucha buena onda se los digo en MI Instagram nunca voy a promover o avalar conductas o comentarios que denigren a mi o a cualquier persona, así que por favor no me dejen más comentarios así !!! El mundo está muy mal como para hacerse el indiferente ante este tipo de conductas!!! RESPETEN por favor!!! 🙌Se han puesto a pensar que pasaría si a alguno de sus seres queridos les toca vivir una situación así? Si su respuesta es que les da lo mismo, replantéense … ya que de verdad eso está muy mal… 👎 #SEANFELICES 🙌🤗 y por último saben? Sus comentarios sobre el aspecto físico o intelectual de una persona DICE MUCHO MÁS DE USTEDES MISMOS, que lo que realmente están expresando. BUEN FIN DE SEMANA PARA TODOS … un abrazo y besos … Yamna 💋💋💋💋 #Karma #No+Bullying #Respeto