Karol Lucero es duramente criticado por tocar parte íntima de participante de "Resistiré"

En las últimas horas, un video emitido por MTV de Resistiré ha desatado la polémica en redes sociales. Karol Lucero y Joaquín Méndez estaban liderando una actividad dentro del encierro. Los bandos contrarios se estaban enfrentando en un juego llamado Pelvis Presley, cuando Karol "Dance" toca la parte íntima de Menlyk González, participante del reality.

Poco de #FelizMartes cuando volvemos a saber de otro acto machista, patriarcal y de pervertido sexual de Karol Dance 😡Una vez + los medios chilenos como #INTRUSOSENVIVO despidiendo a mujeres por mucho menos que esto! #resistiremega #resistiremtv ¿Cuándo desvinculan a este tipo?! pic.twitter.com/mjed8v5PN0 — La Cahuinera Podcast (@lacahuineracl) July 16, 2019

Ante el repudio de los televidentes, el ex chivo Yingo se defendió a través de Twitter. "Las RRSS son un universo paralelo que la mayoría disfruta pero donde existen 10 mil haters con una vida tan fome que proyectan sus carencias buscando cosas negativas donde no hay para hablar de los RELEVANTES (si algo no es relevante No hablarías de ello; dame razón y sigue comentando)", escribió en su red social.

Manelyk, la participante involucrada, defendió al panelista de Mucho Gusto. "No seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. ¡Él hacía su trabajo!", posteó la mexicana en Twitter. Además, pidió que lo dejaran en paz.

Bebes! No seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. El hacía su trabajo! @Karol_LuceroV pic.twitter.com/J7lgB24X2O — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) July 17, 2019

El comunicador le agradeció su apoyo. "Tu opinión es la que realmente importa en todo esto. Siempre en las redes hay gente con bajo CI que mal interpreta todo, afortunadamente son minorías. Gracias a la mayoría por su buena onda siempre", le respondió a la cantante.

A pesar del apoyo de la participante de Resistiré, la tocación de Karol a Manelyk fue duramente criticada en redes sociales. Lo tildaron de "machista", "degenerado" y "misógino". Además, los usuarios de Twitter recordaron otros episodios en donde se ha cuestionado el actuar del conductor de Radio Carolina, como cuando agachó la cabeza de una mujer mientras arreglaba unos cables debajo de su mesa. También exigieron que no se le diera pantalla a alguien con este tipo de conductas.

No entiendo la sorpresa, #KarolDance es un machista que participa en programas donde las mujeres son objeto. La mejor forma de que esto no ocurra es no consumir sus programas ni las plataformas que participa. — Priscilla Lopetegui 💚 (@prisi_lop) July 17, 2019

acto involuntario?, se nota que no fue involuntario, karol siempre a sido degenerado con las mujeres, y se ve claramente en el video que no fue un acto involuntario como tu dices, fíjate bien en el video y no defiendas a un machito. — c(ulia)ata; 🇨🇱 (@jiminklia0) July 17, 2019

Me cae como el culo karol Dance, es un enano egocéntrico, pinturita y aparte no te puedes llamar Karol Lucero. Pero el video muestra una descoordinación, una equivocacion por donde se le miré. Enserio hay personas que esperan situaciones como estas para vomitar odió en exceso. — Felipe M. (@_luispipe) July 17, 2019

"Fue una broma de adolescente" – Karol Lucero, 32 años — Adri F-R. G. (@AdrianFRG) July 17, 2019

Karol dance es un producto de la tv basura : En resumen una basura de persona , abusador de mujeres , arribista , un piojo resucitado q se fotografía con sus autos de lujo,helicópteros pero que no disfrazan sus carencias que tiene de formación , cero clase y categoría. — eldrone (@eldrone3) July 17, 2019

Karol Dance pobre wn; con esa actitud reafirma q le da lo mismo irrespetar a quien sea, hombre o mujer ¿Saben por qué? xq sus superiores y entorno lo respaldan y él lo sabe, aunq imagino q tb están al tanto del nivel de rechazo q se está formando hacia su persona #FelizMiercoles — Nicolás Bernasconi (@nicoberniz) July 17, 2019

#MuchoGusto @MuchoGustoMEGA @Mega Karol Dance y violencia en contra la mujer #NiUnaMenos

Y su circulo más cercano que avala sus actos violentos. pic.twitter.com/aNHUNznEHB — Papa Osso (@Papa_Osso) July 17, 2019

A la Cata Pulido la echaron por dar jugo con unos pacos, que califica como Derecho humano fundamental, y resulta que el abusador del Karol Dance es amparado por el Canal. Tan increíble como ofensivo. — Juan Mauro Bio Bio. (@juanmaurobiobio) July 17, 2019

Un hombre que defiende a Karol Dance lo más probable es que sea un abusador que ve como algo totalmente normal lo que hizo ese degenerado en la TV y no se representa como lo pueden estar funando por “eso sin importancia”. Así funciona la mente de un degenerado peligroso. — 🇨🇱 (@Sarutobi1989) July 17, 2019

Jorge Hans "A MI NO SE ME PIERDE MI PAREJA", otro machito, imbécil y desubicado en la televisión junto a Karol Dance… que caigan todos¡ — Olga PatakiPelá (@olgaveronica94) July 17, 2019

impresentable Karol Dance… y subido a un pony de plumavit se autoproclama "relevante", pfff 🤦‍♂️ pic.twitter.com/yWQDB3vQWy — Humanoide 🎸🇨🇱 (@humanoide_gtr) July 17, 2019

Karol Dance y Jorge Hans, dos claros ejemplos de animales con pantalla, de pobres infelices misógenos que manosean mujeres a diestra y siniestra, de retardados mentales que creen que las mujeres 'se les pierden' a los hombres. Que asco, que perdida de semen y ovulos — Anacleto Chadwick (@cmaldonapotter) July 17, 2019

Lo del reality de Mega entero es poco tolerable, estaban cagados de hambre, tiraban todos con todos, la tele supone que fomenta cosas, si vas a poner un reality así, haz una campaña para prevenir el VIH (las hueas), el bullying y malos tratos, lo de Karol Dance, los trastornos — Yerko Alonso (@Yerko_Alonso14) July 17, 2019

Karol dance no es un loquillo, es un tonto ql abusador misógino y machista que no tiene pudor alguno en manosear a una mujer sin importar que sea grabado y visto por alguien más. Si no ves el abuso eres parte de ellos, simple… CAMPEÓN. https://t.co/ZslEU5ppe5 — JoviNoMas💚 (@JaduePresi2022) July 16, 2019

Deberían dejar de darle pantalla a personas tan asquerosas como Karol dance, a estas alturas debería estar cancelado por todo el mundo. pic.twitter.com/Bg8nzNxtWf — Cläu | jikook au 📌 (@jeoncuIiao) July 16, 2019

