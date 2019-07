"Resistiré": Tere y Fede se vuelven a besar tras eliminación de Gabriel y las redes sociales estallan

En el capítulo anterior, hubo doble eliminación en Resistiré. Aída Nizar y Manelyk González, al ser las más populares del programa, tuvieron que elegir a un participante del equipo contrario para que abandonara el encierro. La abogada escogió a Gabriel Martina, mientras que la mexicana echó a la recién ingresada Margot Corvalán.

En la despedida, el ex Calle 7 le dedicó unas sentidas palabras a su pareja Tere Kuster. "He aprendido a amarte de todas las formas que existen. Que no existe ser humano en la tierra que tenga derecho a juzgarte por lo que pasó. Te hace más humana y más real. Estaré en casa esperándote. Cuando te conocí te dije que tenía mucha fe en que estabas hecha para algo grande y que el mundo te tenía que conocer. Y aquí estás", le dijo a la ex Miss Argentina.

No obstante, el adelanto del próximo capítulo mostró una situación que no pasó desapercibida en redes sociales. El avance mostraba a Kuster besando a Fede Farrell. Recordemos que ambos tuvieron un romance dentro del reality mientras Gabriel, quien lleva una relación de más de cinco años con ex panelista de Así Somos, estaba fuera. Cuando la pareja de Tere ingresó al refugio, le pusieron fin a su amorío. Sin embargo, tras la eliminación de ayer, se volvieron a besar.

Inmediatamente, el hecho trajo repercusiones entre los seguidores de Resistiré. Los usuarios de Twitter no ocultaron su sorpresa e indignación ante la nueva infidelidad de Tere. Las redes sociales condenaron el actuar de la argentina, ya que se volvió a ligar con Fede después de que Gabriel abandonara el encierro.

Revisa las reacciones que dejó el avance en Twitter:

Mientras tanto Gabriel 🙈🙈🙈 feliz con la escenita de de la finita de Tere con Fede… Pobre par de idiotas… #DobleEliminacion — Cocó Gourmet (@CocoCanalesr) July 11, 2019

Que mierda la Tere? Ósea hace horas que te fue el tipo y ya está con el otro ? xd #DobleEliminación — Camila (@kamiimada) July 11, 2019

la tere nunca para de gozar dkkf #DobleEliminacion — crishna (@bieberscanadian) July 11, 2019

No puedo con Tere, que onda? Que esta haciendo? #Fede #DobleEliminación — Valentine Gonzh (@Valentine_Gonzh) July 11, 2019

#DobleEliminación Tere besándose con Fede, ahora mas que nunca el pobre Gabriel quedó de cornudo — Chery (@Chery_7) July 11, 2019

Mi mood al ver que Tere y Fede se vuelven a besar en la fiesta. pic.twitter.com/no2yMrOPuq — Ari B 🌹❤️🇨🇱 (@AriBautisters) July 11, 2019

En estos momentos siento que Tere es Justin y Fede es Selena JAJAJA😂 #DobleEliminación — Kary S Bórquez💞 (@KarySepulvedaB) July 11, 2019

#DobleEliminación fue una ilusión óptica o me pareció ver a #tere con #fede besándose.. — Manzana Roja (@manzana_roja) July 11, 2019

Que onda Tere como tan doble estandar¡¡¡¡¡#DobleEliminación — pavemi (@paulamaty) July 11, 2019

¿Qué dice para ustedes esta Cara de Jess al ver a Tere y Fede besándose de nuevo?

No se que pensar al respecto, sólo sé que me carga que se hayan vuelto a besar ellos, shippeo mil veces a Fede con Jess 🥰. pic.twitter.com/wikLpfPg4I — Ari B 🌹❤️🇨🇱 (@AriBautisters) July 11, 2019

Tere diciéndole a Gabriel que lo ama, que se la lleve con él… y ahora? #DobleEliminación #Resistiré pic.twitter.com/mFVCoxCnKk — . (@vicetias) July 11, 2019

vi mal o de verdad era la Tere besándose con el Fede? que cosa más arreglada #DobleEliminación pic.twitter.com/nv8zH3ztWI — 𝓜 ◟̽◞̽ 🇨🇱 (@sweet_h4rry) July 11, 2019

Aquí podemos confirmar que Tere no eligió a Gabriel solo se sintió presionada y condicionada a estar con el cuando aparecio puede ser por miedo, alguna presión debe ejercer sobre ella. Pobre Fede! Irradia puro amor #DobleEliminación pic.twitter.com/UxyZxTRvnU — Maria la del barrio (@mariaeef) July 11, 2019

Qué onda Tere ??!!!!! Besándose con Fede #DobleEliminación — Vanessa Olguin M (@princesita2121) July 11, 2019

La Tere es la típica mina q se escuda en q esta confundida usando el viejo truco del llanto para agarrarse nuevamente a Fede. Debería decidirse y ya pero no jugar con los dos.#DobleEliminación — Rodolfo Soto M. (@sotoetilico) July 11, 2019

Tere cuál es el fin de volver a hablar con fede ? No lo pescaste en dos semanas y ahora te sientas a hablar así como si nada 🤦🏻‍♂️ #DobleEliminación — Cristopher Andrés (@elkrispo) July 11, 2019

Pero Tere, otra vez. Cuanto habrá pasado que se fue Gabriel? Jajajaa #DobleEliminación pic.twitter.com/sx6WKQCiO7 — pia (@pia_romanet) July 11, 2019

Con que cara Tere le dice a Fede que "no está enojada" …. el que debe estar enojado es él 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️.

Que hueona más care'raja.#MtvResistiré#DobleEliminación — Petite Sauterelle (@PetitSauterell) July 11, 2019

Fede actuando en su rol. Nada que preocuparse. Mismo caso aplica a la falsa Tere #DobleEliminación — fabmoydup (@fabmoydup1) July 11, 2019

igual sigo negra por lo de Tere, la wna hizo tremendo teatro weon… para terminar cagandose al novio otra vez.🙃 #DobleEliminación — Valar Morghulis ⚔️ 🔥🌚 (@Checoslovaqia) July 11, 2019

