Kathy Salosny revela insólito consejo que recibió en televisión: "Tienes que ponerte pechugas o hacerte algo en la cara"

Kathy Salosny volvió a las pantallas de la televisión con más fuerza que nunca, y así lo demostró durante el matinal de TVN, en donde contó lo feliz que se siente animando el nuevo Late del canal estatal.

"Ha sido espectacular. Espectacular que TVN ponga a una mujer de 54 años, porque las mujeres siempre tenemos el peso de que hay una fecha de término en algún momento por una arruga más o porque no te pusiste una pechuga, porque no te operaste la cara", dijo.

También profundizó sobre la vejez en televisión y las presiones a las que están sometidas las mujeres, quienes acaban preocupándose mucho más por su apariencia que los hombres.

Al respecto señaló que "vivimos en una sociedad que nos exige demasiado", y añadió que "no es lo mismo para los hombres. Es algo que está, que es tácito".

En este contexto, reveló un insólito consejo que recibió, y que aludía directamente a su edad. "Me dijeron algo tan aberrante como tienes que ponerte pechugas o tienes que hacerte algo en la cara", confesó.

"Me lo dijeron varias veces, hace mucho tiempo, pero yo esas cosas me las tomo con sentido del humor y digo ‘perdón, no es mi tecla’", agregó.

Frente a esto, declaró ser una defensora de su espacio y de todo lo que ha ganado. "Hay cosas con las que yo no transo y no he transado hasta ahora", finalizó.