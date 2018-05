Fran Sfeir y JP Queraltó publican adorables imágenes de su primer hijo

El pasado mes de abril fue uno muy especial para Fran Sfeir, ya que nació su primer hijo con el periodista Juan Pablo Queraltó.

Fueron varios días de silencio, en los que la pareja vivió todo el proceso de darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia.

Pero como toda buena noticia, no pudieron esperar para contarla, y publicaron adorables imágenes de Amador en sus cuentas de Instagram.

"Haber tenido un hijo sano… no me queda mas que ser FELIZ! Es que no hay nada mas importante!!! Gracias Dios mío! Gracias a la vida!! Gracias Universo!!!", escribió Sfeir.

Lo mismo hizo su pareja, quien no pudo esconder su emoción tras el nacimiento del pequeño. "No puedo estar más feliz… lo que estoy viviendo hoy es lo más mágico del mundo!", escribió.

Cabe recordar que el nacimiento de Amador sufrió algunas complicaciones, ya que el bebé era muy grande y luego de 12 horas de parto, los médicos tuvieron que realizar una cesárea.

Según reveló Sfeir a La Cuarta, "fue un bebé muy grande igual que su papá, pesó 4 kilos y midió 52 centímetros. La verdad es que fue todo un trabajo para mí, tan menudita que soy", dijo.

Por su parte, Queraltó señaló que "fue impresionante y realmente increíble ver cómo Amador comenzaba a salir de la güatita, al ver que empieza a moverse y emitir sus primeros sonidos".

