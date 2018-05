¡Se cansó! Actor de Perdona Nuestros Pecados pide a estudiantes que dejen de contactarlo

Cada año los colegios y liceos realizan las llamadas "alianzas", celebradas en distintas fechas y con distintos motivos.

Y entre todos los juegos y desafíos que existen, se encuentran los saludos hechos por famosos, algo que no a todos les agrada.

Es el caso de Nicolás Oyarzún, quien interpreta a Gerardo Montero en la telenovela "Perdona Nuestros Pecados" de Mega.

A través de sus Instagram Stories, el actor pidió que los estudiantes no lo vuelvan a contactar para solicitar este favor.

"Por favor, no me manden Whatsapp pidiendo saludos de alianza. Mi número es privado y por lo demás no hago. Los colegios deberían pedir cosas más útiles", escribió.

Recordemos que hace dos años, la actriz Javiera Contador también se vio afectada por este fenómeno, pero a diferencia de Oyarzún, ideó un creativo plan para acabar con los llamados.

De esta manera, se grabó enviando un saludo a todos los colores de las alianzas y subió el video a Youtube.

