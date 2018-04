¡Se pasó! Mechita es criticada en redes sociales por reacción en "Perdona Nuestros Pecados"

Este martes se vivió el segundo capítulo de la nueva temporada de "Perdona Nuestros Pecados" y estuvo cargado de emociones, incluida una escena de celos de Mechita a Bárbara.

La hija del ex alcalde Möller, se molestó debido a que vio a Bárbara con su marido besándose, luego de que él le pidió a ella tener un hijo.

La pareja más popular de la teleserie, Mechita y Bárbara, o "Barcedes", como las llaman en redes sociales, tuvo una discusión y a muchos de los seguidores de la producción, la actitud de Mechita estuvo fuera de lugar.

A continuación puedes revisar algunos de las reacciones más destacadas en Twitter:

Mechita no te pongas barzua 🙁 así no no no mechita #Barcedes #PerdonaNuestrosPecados #CasaUndurraga

— Dani novoa🐾 (@Danit4ever) April 18, 2018