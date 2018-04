¡Déjenla tranquila! Coté López aclaró sus "retoques" en respuesta a quienes la critican

Mi gente está foto la tomé un rato antes de las otras sin nada de maquillaje ( sin haberme maquillado la boca como en las otras)… ¿Saben? cansa leer ¿ Qué te hiciste?! TOOODOS los días… La Luz, el flash, la distancia, el color de fondo, el ángulo , la altura y mil otros factores pueden afectar una imagen… yo nunca he tenido problemas en contar que me operé la nariz a los 19 y no me gustó y la volví a operar hace poco para dejarla recta como la tenía antes, a los 18 me pusieron un relleno en la boca que debió irse después de 6 meses y resultó que solo años después vi que empezó a crecer nunca se fue .. hizo granulomas por lo que nunca mas me inyectaría NADA! Y las pechugas me las puse a los 17 y me las saqué también hace poco… así que mi gente para que no se estresen preguntándome en cada foto que me hice, les contaré si algún día me hiciera algo … tamos ? Jajaja😊😚❤️

