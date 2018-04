Ingrid Cruz se aburrió de usuarios que la critican en redes sociales: "Los borro y bloqueo"

La actriz Ingrid Cruz, es parte del jurado de "The Switch 2", de Mega y por su nuevo puesto ha recibido un montón de críticas en redes sociales que ya la hartaron.

El problema no son las críticas, sino el modo en que algunos usuarios de Instagram expresan su molestia por el programa de transformistas, que está en su segunda temporada.

Con casi 600 mil seguidores en Instagram, la jurado se vio obligada a defender su trabajo y a través de una foto publicó un mensaje para aclarar que no tolerará la violencia.

"Los que me ofenden por trabajar en un programa de transformistas o porque no le gusta mi trabajo… los borro y bloqueo!!! En esta cuenta me pueden decir todas su opiniones y críticas, pero con respeto", escribió.

"Corta!!! Después dicen que somos un país inclusivo … Qué onda la violencia y falta de vocabulario de algunas personas …que lo único que les sale por sus cabezas es violencia y ordinarieces. Yo leo todo y acepto a todas las personas que piensan distinto a mi y me lo plantean con respeto. Pero los insultos no los voy a aceptar jamás!!! Y estoy orgullosa de trabajar en the switch un programa distinto, entretenido ,inclusivo y que pone temas de discusión en la mesa. Así que a todos los aburridos que se esconden en una red social para tirar mierda!!! LOS BORRO Y BLOQUEO!"

Te recomendamos en video: