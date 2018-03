Los seguidores de Gala Caldirola dudan de sus métodos para recuperar su figura post parto

Hace unos días Gala Caldirola compartió una foto explicando sus métodos para recuperar su cuerpo luego de tener a su primera hija junto a Mauricio Isla, sin embargo algunos de sus seguidores no le creen.

Nueva Mujer Así quedo la panza de Gala Caldirola después del embarazo ¡Regia!

La ex chica reality y modelo, fue cuestionada en redes sociales debido a que a poco menos de un mes de tener a su primogénita, los usuarios de Instagram no creen que sólo se deba a la lactancia, como asegura ella.

Algunos de sus seguidores agradecieron a Gala por compartir la foto y revelar sus tips, pues no todas las famosas transparentan este proceso y por lo general, evitan las fotos durante el período post parto.

Sin embargo, varios de sus fans, cuestionaron la idea de que Gala solamente esté bajando de peso gracias a la lactancia y comer sano, e incluso lo atribuyeron a su situación económica o al gimnasio.

"Puras mentiras la lactancia materna !!! Que baja de peso 😢", "Si te las llevaste metida en el gym así quien no aparte las lucas todo favorece, felicidades" y "Gala; única mujer que después del parto se ve fresca como si nada!! Yo me veía horrible como si me hubiese pasado un camión por encima el único que me encontraba bella fue mi marido", fueron algunos de los mensajes.

Te recomendamos en video: