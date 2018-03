Segundo round entre Laura Prieto y Camila Nash

La batalla entre Laura Prieto y Camila Nash no se detiene. Hace unos días la ex polola de Julio César Rodríguez se fue en picada con la pareja actual del presentador de televisión y ahora obtuvo respuesta.

La ex chica reality Camila Nash, se refirió a los dichos de la comediante Laura Prieto, luego de que el romance con entre Nash y Julio César saliera a la luz durante el Festival de Viña.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, la ex participante de "Mundos Opuestos", entregó detalles de su relación y explicó que no le debe explicaciones a nadie.

Nueva Mujer Laura Prieto se va con todo contra Camila Nash La actriz y comediante aseguró que hubiera preferido que Nash le contara sobre la relación.

"Yo solo vi a Laura con Julio en la tele, nunca compartimos un cumpleaños, no conozco su casa. Ella se sintió ofendida o traicionada, me da una pena tremenda", dijo.

La ex chica reality aseguró que es muy reservada y que ni siquiera su círculo más íntimo sabía de su relación con Julio César."Ni mi mamá sabía que con Julio nos estábamos conociendo. En mi vida amorosa soy reservada y, según mi criterio, no daba para contarle a ella".

Sobre la reacción que tuvo Laura Prieto al enterarse de que Camila Nash sería la actual pareja de su ex, dijo sentirse tranquila. "Yo estoy súper tranquila porque no le quité el pololo a nadie. No puedo andar disculpándome o justificándome por la vida", agregó.

Por su parte, Laura Prieto en conversación con el mismo medio nacional aclaró que ya no quería ser vinculada a este tema. "Me irrita que todo el mundo me pida explicaciones por lo que hace Julio Cesar con Camila Nash. No sé cómo reaccionar", dijo.

"No estoy enojada porque me quitaron el pololo, con Julio tuve una relación de cinco años, éramos familia y se terminó hace un año. Hice mi vida y el hizo la suya. No voy a pedir explicaciones, no me interesa", finalizó.

Te recomendamos en video: