¡Se pasó! El osado vestido de Carola de Moras en la Noche Anglo de Viña 2018

Black Night Style ..! ⭐️💕 . . Vestido @matias_hernan ft @diego.rupayan3d by protein Lab UTM Joyas @mosso Sandalias @stevemaddenchile Styling @gabicorderop Asesor couture @patomorenomoda Maquillaje @raulflores Pelo @gonzaloleonidas Asistente @fransfrani Nails @fancy_nails_chile Esmalte @essie Microfono @crystalstore-cl Montaje @delcountrybrothers

A post shared by Carolina De Moras (@carolademoras) on Feb 22, 2018 at 9:10pm PST