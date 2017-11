Benjamín Vicuña: “No hay un día que no recuerde a mi hija” El actor llenó de elogios a China Suárez y contó lo importante que es en su vida.

Benjamín Vicuña llenó de elogios a su novia Eugenia China Suárez en una entrevista con Diana Bolocco, para su nuevo programa de entrevistas "Diana", en Canal 13. "Estoy con una mujer maravillosa, compañera, generosa, linda, que llena mi casa de risa, de alegría, que ama a mis hijos", le contó. El actor, que sufrió en 2012 la dolorosa pérdida de su hija Blanca de 6 años, alabó la comprensión y apoyo de su pareja.

"No es fácil estar conmigo, porque soy una persona que -y ella lo sabe- no hay un día que no recuerde a mi hija… Es complicado decirlo…Pero en el fondo hay que estar, hay que estar. Y ella está con mucha grandeza, con mucha madurez y eso va más allá de lo que uno ve aparentemente en las redes sociales o en una red carpet. Digo lo superficial de todo", explicó.

Vicuña también habló de su mediático quiebre matrimonial con Pampita Ardohaín, luego de 10 años de relación y 4 hijos. Se separaron en 2015 y China Suárez fue apuntada como la tercera en discordia. "¿Estabas separado cuando la conociste?", le preguntó Diana. El actor respondió inmediatamente: "Sí, sí. Eso está clarísimo y no hay que ni siquiera aclararlo". Agregó que lo que ocurrió en esa época "fue algo súper tergiversado y se manipuló".

Vicuña y China Suárez esperan a su primer hijo. Ella tiene 6 meses de embarazo y hace unas semanas lo acompañó a Europa, donde el actor estrenó una obra en Madrid entre otros compromisos. La pareja tiene planea casarse el 2018 en Buenos Aires.