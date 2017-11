Así celebró su séptimo lugar la Miss Chile que pidió mar para Bolivia El presidente Evo Morales la felicitó por sus declaraciones, pero los chilenos están divididos.

La veterinaria chilena Valentina Schnitzer quedó feliz con su participación en el concurso Reina Hispanoamericana 2017, realizado el sábado en Bolivia. La ganadora fue la filipina Winwyn Marquez y nuestra Miss Chile quedó en séptimo lugar. Mira aquí cómo celebró:

Una publicación compartida de Tina Schnitzer L. (@valentinaschnitzer) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 10:19 PDT

Sin embargo, lo que más recordaremos de la participación de Valentina fue una respuesta que sorprendió incluso la público local. "¿Qué mensaje le darías a los bolivianos y a los chilenos para promover la paz y la unión, la buena onda", le preguntó el conductor. Ella, con voz suave y un hermoso vestido dorado, contestó: “Creo que ustedes tienen que saber que el pueblo chileno está con Bolivia, estamos con ustedes, queremos que sigan luchando por sus derechos. El mar le pertenece a Bolivia". Luego de un segundo de silencio el público aplaudió a rabiar y hasta el presidente Evo Morales la felicitó por Twitter.

Pero los chilenos se dividieron. En su cuenta de Instagram Valentina recibió apoyo y críticas. Fueron más críticas que apoyo, a decir verdad. "Ha causado furor en las redes sociales pero no Por su belleza si no Por esta horrible respuesta que nos tiene muy molestos, pero quédese con las felicitaciones de Evo Morales ya que al.parecer es la.que le importa", "Ponte a estudiar! La verdad, no representas a #Chile para nada. Ese discurso no representa al país. Piensa." o "la corona no vale tanto para haber dicho ese comentario!!".

Sin embargo, la chilena también recibió besos y abrazos virtuales: "Debiste llegar más lejos… de las más bellas del certamen", "Fabulosa representación! Estamos orgullosos y contentos con tu labor!!!!", le escribieron.

Felicitaciones a Valentina por su participación. ¿Igual nos dejó pensando, no? ¿Qué crees tú?