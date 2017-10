Antonella Ríos comparte foto de su "antes y después" en Instagram La actriz mostró cómo ha cambiado su cuerpo e hizo una profunda reflexión.

No se trata de estar más flaca o más gorda que antes, sino que de cómo te sientes con el cuerpo que tienes, y si este se adecua a quién res por dentro. Esto trató de explicar la actriz Antonella Ríos en una foto de Instagram donde muestra su "antes y después", de bajar de peso.

La conductora de televisión –que lleva algunos meses poniéndose en forma– mostró cómo se veía tiempo atrás, luego de volver a la televisión después de haber sido mamá, y haber subido 20 kilos durante su embarazo.

Además, acompañó la foto con una extensa reflexión sobre cómo se sentía con unos kilos extra y lo cruel que fueron algunas personas con ella. "Siempre he sido segura de mi misma … nunca me he dejado pisotear por comentarios mal intencionados que recibí al volver a mi trabajo (3 meses post parto) foto de la izquierda, del tipo :"dejas solo a tu hijo", "estas ávida de pantalla" y las mas que, siendo mujeres, se referían a mi como una" chancha asquerosa".

"El fin de este post no es llorar, lamentarme ni menos enfrentarme a esas personas que no tienen idea de los procesos que uno vive o porque ,si bien me alimentaba pésimo, porque algo en mi no estaba conforme" continuó.

"Siempre fui muy ágil y muy movediza y con unos kilitos de mas (subí 20) me sentía prisionera de un cuerpo que no respondía a mis necesidades. No solo hablo de vanidad , hablo de concordancia y de coherencia , de unificar lo que pasa adentro y lo que pasa afuera y después de muchos intentos , lo conseguí, foto derecha"

Sobre lo que ha hecho para recuperar su antigua figura, la ex conductora de Mujeres Primero, explicó que todo se trata de mentalizarse. "Me preguntan que hice! Yo digo que dejar de comer ciertas cosas me ayudó, pero lo más importante pasa en la cabeza y fue lo que generó el cambio #hacerelclick y eso tiene que ver con la fuerte convicción de ponerse objetivos y metas(desafíos) pero mentalizandose, de verdad. Puedes leer o hacer las dietas mas maravillosas del mundo, pero si tu cabeza no está en sintonía, será solo un momento. El verdadero click lo haces tu y nadie mas lo decide por ti", concluyó.