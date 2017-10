Gala anuncia el nombre que tendrá su hija y divide opiniones en Instagram La española confirmó que ya eligió un nombre para su bebé.

Gala y Maurcio Isla esperan a su primer hijos juntos. La pareja, que ya había confirmado que se trataba de una niña, además contó cómo se llamará.

"Hoy es un gran día…y quiero contaros algo muy especial!!! Nuestra pequeña ya tiene nombre… ella será quien ilumine nuestro camino, nuestros corazones , y quien nos enseñará a ser mejores personas. Nos unirá para siempre y construirá algo que nunca podrá romperse, pase lo que pase lucharemos siempre para que ella sea feliz y por ser una familia", anunció la española.

Continuó diciendo que, "por eso hemos decidido que se llamara LUZ ELIF. La Luz que nunca se apagara en mi alma y será mi guía eternamente, Elif (del turco) el lugar donde ella nacerá y que significa el comienzo de todo".

La ex chica reality anunció la noticia junto a esta foto con el futbolista.

"Lindo nombre con mucho significado para los padres", "que nombre tan hermoso y que lindas palabras", "Qué lindo nombre. Es a ellos a quienes les tiene qué gustar", fueron algunos comentarios positivos sobre la elección. Sin emabrgo, no a todos encantó Luz Elif. "Pucha no rima con el apellido del papi si po", "no es por nada pero suena horrible juntar ambos nombres!!", "tan viendo mucha teleserie turka", señalaron algunos detractores.

¿Qué opinas?