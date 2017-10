Aprende a reconocer un buen de un mal café con esta guía ¡Primero tomo café, luego existo! Más marcas y nuevas cafeterías provocan que sea una tendencia en alza. Conoce cómo reconocer un buen café.

Para un mal día, café; para un buen día, café; mucho trabajo, café; nadie te quiere, café. La mayoría amamos el café, su aroma nos transporta, aunque no sepamos distinguir entre uno bueno y otro excelente. Como no somos un país cafetero, se perdona. Otros lo evitan porque les da insomnio, ¡pero en la mañana no pasa nada! Ya es una costumbre adquirida.

Para algunos el café es sinónimo de dolor de estómago, pero los expertos consideran que se puede deber al abuso o a consumir café de mala calidad. “Dentro de los beneficios del buen café se encuentra prevenir la diabetes tipo 2, el Parkinson, Alzheimer, cáncer de esófago, de piel, de colon, evita las caries, es antioxidante, y a los hombres les previene el cáncer de próstata, entre otras cosas”, cuenta Talita Gálvez, docente y barista de la Universidad del Café, de Illy. De todas formas, basta con realizar la prueba.

En Santiago cada día aumentan las cafeterías que proponen preparaciones perfectas, art coffee incluido, ideales para sofisticar nuestro paladar. Talita entrega algunas claves para comenzar nuestra expertise en café.

* Reconoce un buen café. “Debemos tener todos los antecedentes sobre el origen del café; si es 100% arábica o de otro grano, que la preparación sea con la extracción correcta, visualmente debe tener un color marrón (en el caso de ser espresso) y finalmente el sabor. Un buen café es una experiencia que involucra todos los sentidos, pero al probarlo tenemos que encontrar una sinfonía de aromas y sabores que recuerdan al pan tostado, chocolate, caramelo, miel, alguna fruta o flor”.

* Arábica o robusta. ¡Hay muchas diferencias! “Es como comparar un tomate con una papa. Genéticamente hay grandes diferencias: la arábica tiene 44 cromosomas y la robusta, 22. La arábica es más dulce, aromática, suave, mejor calidad, es café de altura. En cambio, la robusta es más fuerte, amarga, intensa, doble cantidad de cafeína, café de planicie”.

* De máquina o instantáneo. “Existen muchos modelos y métodos para preparar café en casa: moka, aeropress, prensa francesa, chemex, v60, percoladoras y cafeteras de espresso compactas. Siempre es mejor el café en grano y molerlo en el momento de consumir”.

* El agua. “El agua, sobre todo en Santiago, es muy dura, contiene muchos minerales y eso influye en el sabor, pone el café ‘salado’”. Por eso, de poderse, mejor agua filtrada.

* ¡La leche importa! La idea es no matar la proteína ni exceder la temperatura. “El vaporizador es fundamental para determinar una emulsión correcta. Se trata de dos fases: durante la primera se incorpora aire a la superficie de la leche controlando sonido y rotación y, la segunda, obtener una leche cremosa sin burbujas. Es importante calentar sólo la cantidad necesaria, ya que no debe utilizarse el mismo producto dos veces”.

* Cómo leer la etiqueta. “Es importante que diga 100% arábica, en grano y ver la fecha de tueste. Ideal que esté envasado no más de 6 meses, pero, si es presurizado, perfectamente dura 3 años. El mejor envase para guardar el café es el mismo envase”.

Tu cafetería favorita

Según el sitio especializado www.santiagocoffeelovers.cl, en Chile en los últimos cuatro a cinco años el consumo y las alternativas para obtener un buen café han aumentado considerablemente, surgiendo en Santiago y regiones infinidad de distintas propuestas y cafeterías. Entonces, ¿en qué deberíamos “fijarnos” para distinguir una buena cafetería?

Por ejemplo, la atmósfera del lugar, la personalidad. Su decoración, estilo, y hasta la música de fondo lo harán especial o igual al resto. Si te dan ganas de quedarte, volver y hasta recomendarla, estás frente a una cafetería que puedes catalogar de favorita. Trata de elegir una que se amolde a lo que requieres; si tienes mascota, que sea pet friendly; si andas en bici, que tenga estacionamientos seguros, si necesitas trabajar, que tenga buenas mesas y wifi. Otro ítem son los productos ofrecidos; en este caso el café debe ser siempre en grano y molido en la demanda, y en la carta debe entregarse información importante para un coffee lover, como especie, variedad, beneficio, cosecha, tueste, etcétera. Eso te dará una idea de qué estás consumiendo.

Guía de cafeterías de especialidad

* Maipú

The Coffee Culture: General Ordoñez 199.

Café Cahve: Primera Transversal 2227.

* Recoleta

Café Altura: Dávila Baeza 700 (carrito en La Vega Central).

* Santiago

Sur Café: Santo Domingo 598.

London Coffee: Agustinas 1035.

Colmado: Merced 346.

* San Miguel

Crem&Co.: José Joaquín Vallejos 1437.

* Providencia

Café Cultura: Avda. Suecia 0130.

Espresso Bar: República de Cuba 1411.

Huerto Sur: Nueva de Lyon 116.

Nuna Coffee: Seminario 94-A.

* Ñuñoa

Ubuntu: Hamburgo 1818.

Mingus Coffee: Avda. Irarázaval 908.

* Las Condes

Roasters&Co.: Avda. Apoquindo 4700.

Café Diario: Rosario Norte 39.

El Gallo Speciality Coffee: Roger de Flor 2969.

* Vitacura

Nook: Los Abedules 3085.

Encuentra más datos de cafeterías, artículos e información en www.santiagocoffeelovers.cl