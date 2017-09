Rubio miel: la tendencia para esta primavera La primavera es una época exquisita para muchos. El aumento de las temperaturas, los días más largos y la posibilidad de hacer más planes, favorecen nuestro ánimo e incluso, nos dan ganas de hacer cosas nuevas. Si es tu caso, ¿por qué no renovar tu look? Aquí te damos una idea con el tono favorito de esta temporada, ¡toma nota!.

Quizás lo has pensado muchas veces, pero no te atreves por miedo a no conseguir el resultado deseado y arruinar tu pelo ¡Tranquila!, hoy existe un producto de coloración que ha mejorado su fórmula gracias a la tecnología y nuevos estudios. Si aún sigues pensándolo, es tiempo de dar el paso y decirle sí al rubio.

Este año los rubios han sido tendencia. Es cosa de salir a la calle y ver que es el tono favorito entre nosotras: blonde, balayage, ash blonde, entre otros. Si quieres cambiar ligeramente, apuesta por tonos más doraditos para darle a tu pelo un toque de brillo. Además, elegir un tono miel, hará que tu rostro se ilumine y que tu pelo tenga un aspecto natural.

¿Y qué marca usar? Garnier ha sacado dos tonos perfectos para esta primavera; Miel de Maple y Jalea Real, los Nuevos Rubios Miel de Nutrisse. Su fórmula tiene tres aceites naturales para no perder la nutrición de tu pelo y que así luzca un color rico, radiante y duradero, con reflejos suaves que favorecen a todo tipo de pieles.

¡Ya sabes, no hay excusas para seguir postergando el color de moda de este año! ¡Prepárate para esta #PrimaveraMiel con Nutrisse de Garnier: cabello nutrido, mejor color!