Estos son los alimentos que Fran Sfeir sacó de su dieta para cuidar la línea La cantante y rostro de televisión nos contó parte de su rutina de cuidado diario.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Mujer feliz, actriz cantante, enamorada, afortunada. Amante de la vida, de los perros, de caminar a pata pelada. Guerrera, trabajadora. Persigo mis sueños.

¿Cómo es tu menú del desayuno a la cena en un día normal?

Pocas veces alcanzo a tomar desayuno y menos ahora que cambie rotundamente mi horario y me levanto a las 4 am!!! Generalmente amanezco sin hambre solo mucha sed… ideal un batido de frutas y verduras!

Alimento imprescindible en tu dieta:

Un bol gigante de lechuga y la palta mmm la amo!

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

El pan… las galletas… las tortas… el azúcar… en general los carbohidratos, trato de mantenerlos al mínimo.

¿Cuál es tu mejor secreto anticelulitis?

El deporte… el cardio… el entrenamiento intenso de circuitos… ejercicios que mezclan saltos, coordinación y equilibrio.

¿Qué cosas son las que mayor placer te producen?

Reír a carcajadas… rodar una película… estar arriba del escenario… trabajar por lo que amo… acercarme a la naturaleza y sentirla en mis pies: un atardecer en la playa… una caminata entre los árboles milenarios del sur… viajar a la aventura.

¿Qué cosas no pueden faltar en tu cartera todos los días?

Mi celular y mi agenda!!! muero sin mi agenda!

¿Cómo es tu rutina deportiva favorita para mantenerte?

Al menos dos veces a la semana entrenar dirigida por un entrenador… eso ha hecho toda la diferencia este año… he logrado mis objetivos mas rápido y mejor de lo que esperaba.

¿Cuál crees que es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico?

En mi mayor atributo esta mi mayor complejo… lo curvilinea… Valoro mis caderas, entiendo que tienen su atractivo y hoy las acepto y las llevo con orgullo… pero me encantaría ser flaca flacaaaa sin curvas!!!

Te despiertas y lo primero que haces es…

Volver a cerrar los ojos!!!! 5 minutitos mas porfavooor… jajaja!!! soy muy dormilona. Después, lo que me levanta es la determinación, de tener un día que valga la pena.

Mas risasss para pasar este invierno y vencer el friooo y el desgano de los dias grises!!! Hay que seguir luchando!!! Con todooo!! 💪🏼💪🏼💪🏼les mando muchos besos y abrazos!!! ❤️❤️❤️ foto bella de mi querido @alvaropruneda @voilaestudios Una publicación compartida de Francisca Sfeir (@fransfeir) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 11:34 PDT

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Mi tema es la piel… una base ligera que unifique el color y disimule los defectos …y harta mascara de pestañas!

La tendencia o moda del momento que más odias

Las pantys de malla abajo de los jeans rotos… Solo la modelo de revista puede… O los zapatos ultra planos… que son bellos pero solo a las flacas altas les sientan bien!

¿Tu mayor arma de seducción?

Mi coquetería… mi personalidad fuerte… mi pelo… mi sonrisa.

Peor error estético que has cometido:

Cuando tenía 16 o 17 me corte el pelo "melena" y casi me muero… llore 3 semanas!!! Me veía pésimo y lo corroboro cada vez que veo las fotos… Definitivamente no era lo mío… y hasta el día de hoy me aterra cortarme el pelo!