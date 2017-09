Las dos cosas que Steffi Méndez sacó de su dieta y su vida que cambiaron su cuerpo Actriz, hija de Dj Méndez, parte del elenco de “Tranquilo Papá” (Mega), ha participado en una serie, dos teleseries, una obra de teatro, es embajadora de la campaña “Drive ama más de 100 telas” y de Dijon. Síguela en @steffi.mendezz

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Morena, alta, contextura delgada, risueña, mañosa, con un carácter fuerte y muy sociable (88 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es…

Preparar el café y desayunar avena con yoghurt light y unos ricos huevos al sartén.

Alimento imprescindible en tu dieta:

La avena. Me encanta, es carbohidrato, y aparte de ser exquisita es algo que el cuerpo me pide sí o sí.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Lo que saqué y me cambió todo fue el cigarro y el pan.

¿Tienes alguna rutina deportiva para mantenerte?

Sin rutinas. Cuando empecé a entrenar conocí varias que iban cambiando cada mes, para ganar masa muscular; finalmente aprendí a conocer mi cuerpo, y hoy no necesito ninguna rutina de ejercicios.

Cuál es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico:

Mi mayor atributo, mis pestañas, heredadas por mí y todos mis hermanos de mi querido padre. Son largas y me encantan. Y no tengo ningún complejo físico, amo mi cuerpo tal cual es.

Tu mejor secreto anticelulitis:

Un par de cremas de noche antes de dormir, eliminar los ascensores, subir/bajar escaleras y mucha agua.

¿Qué te produce realmente placer?

Tener a todos mis hermanos sentados en la misma mesa y compartir recuerdos.

Lo que no puede faltar en tu cartera es:

El bloqueador y mi bálsamo labial.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

No tengo trucos de maquillaje, ¡porque no me sé maquillar muy bien! Lo que sí hago siempre es arreglarme las cejas y encrespar las pestañas…

Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto de belleza es tu imprescindible?

Mi jabón facial Clinique todas las mañanas. Me lo compro cada 6 meses. Es perfecto para sacar todo el maquillaje/suciedad diaria del rostro.

¿Tu mayor arma de seducción?

¡Arma de seducción! Me da risa cuando pienso en eso… Creo que es mi carácter.

Peor error estético que has cometido:

No me he hecho nada en el cuerpo ni en la cara, pero creo que fue un error ponerme extensiones. Se me secó el pelo, perdió el brillo y me dejó de crecer por un tiempo.

Tendencia o moda del momento que te carga:

Nada me carga cuando hablamos de tendencia o moda, todas tenemos algo que nos identifica. ¡Respeto total! A lo más no me gusta tanto el terraplén…