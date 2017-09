Gala responde a seguidores preocupados por su estado de salud La española, que tiene 12 semanas de embarazo, no ha abandonado su rutina deportiva, algo que preocupó a sus seguidores.

Consejos y críticas fue lo que recibió Gala tras subir a su cuenta de Instagram una foto entrenando. Por sus 12 semanas de embarazo, muchos de sus fans se preguntaron si era riesgoso para su salud que siguiera con sus exigentes rutinas deportivas.

Ya lo ha dicho la doctora….un embarazo no es una enfermedad! Así que dale bonita si te gustó comerte los antojos te tiene que gustar quemarlos!😂 Una vida saludable es importante siempre, pero ahora más que nunca ❤️ #vidasana #baby #sport Una publicación compartida de Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 12:24 PDT

Ante la ola de criticas, y el verdadero debate que formó entre los comentarios de una foto donde aparece sobre una trotadora, la española decidió salir a explicar y tranquilizar a sus fans.

"Gracias por todos los consejos, soy toda oídos. Pero me gustaría contaros en boca siempre de la doctora que está llevando mi embarazo", comenzó diciendo.

"Soy una mujer que habitualmente hace deporte y tiene una vida activa, me aconsejó no dejar de hacerlo, modificando un poco la intensidad, y evitando deportes de alto impacto, lo cual NO incluye, un trote suave, o ejercicios de musculatura con un peso moderado", agregó.

También aprovechó de hacer un llamado a otras mujeres embarazadas a no imitar sus hábitos, si nunca antes han hecho deporte. "Si nunca has practicado deporte, o tienes un embarazo de riesgo, no es seguramente un buen momento para empezar con una rutina. Pero si ya tienes el hábito y gracias a Dios tú embarazo ( como el mio❤️) va bien, es totalmente positivo ejercitarte y mantener una buena forma física, que es más, te ayudará en el momento del parto y en el post parto a recuperar la normalidad de tu cuerpo".

La pareja de Mauricio Isla también tuvo palabras para quienes la criticaron por preocuparse mucho de subir de peso. "Desde lo personal, invito a todas las mujeres a quitarse la flojera y los prejuicios antiguos y entender que hacer deporte y alimentarse bien no solo se refleja en el cuerpo como algo "estético", también internamente es un reflejo de salud. Verse bien es sinónimo de sentirse bien, solo tenemos un cuerpo, cuidémoslo"

En su última publicación aprovechó de contar que su embarazo va muy bien.