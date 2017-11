Ahora sí: ¿Jennifer Aniston se convertirá en mamá? Al parecer la actriz se unió a la fila de famosas que darán la bienvenida a un nuevo integrante este 2018

A Jennifer Aniston el tema de la maternidad la ha perseguido toda la vida. Desde sus inicios, su "abultado vientre" ha sido señalado en portadas de revista como un supuesto "embarazo" y su decisión de no tener hijos ha sido cuestionada, especialmente por haber tenido parejas cotizadas como Brad Pitt, Gerard Butler y actualmente Justin Theroux (dios Jen ¿qué te pasa? ¿cómo es que no quieres tener hijos de Brad, Gerard o Justin? *sarcasmo*)

Sin embargo, parece que la actriz nuevamente acaparó los titulares ya que en la nueva edición de la revista Star, aseguran que Jen y Justin están en espera de su primer bebé. "Ahora parece que la estrella de Friends ha contratado a un vientre sustituto".

De acuerdo con la publicación, Jennifer y Justin fueron captados saliendo de una clínica de reproducción asistida, misma a la que acudió Ricky para engendrar a sus gemelos. El bebé "en camino" será niña, según han consignado distintos medios internacionales de espectáculos. Ésta vendría a sellar el compromiso que ambos firmaron hace casi tres años y sí, también los encabezados tienen un lugar apartado para el momento que Jen se vista de novia.

¿Podría haber algo de verdad en la historia?

Jen es la eterna "NoMo" (No Mother) y la voz de muchas mujeres en sus 40s que quieren verse y sentirse fantásticas y dejar de ser cuestionadas ante el hecho de que no tienen hijos, no están casadas o no son lo que la sociedad espera de ellas. Aunque claro, si es o no verdad, bien por Jen. No hay nada de malo en tener hijos o no tenerlos, incluso en el hecho de cambiar de opinión de una postura a otra. Pero ¿podemos dejar de embarazar a Jen con chismes?

En 2014 se dijo que Jennifer Aniston, quedó embarazada después de un tratamiento de fertilización 'in vitro' e incluso que para cuando se supo la noticia, ya tenía casi tres meses, pero no quería declarar nada hasta que sepa que el bebé va a estar bien.

A pesar de que siempre se ha enfrentado a los rumores, los tabloides siguen "embarazándola". "Para su información, no estoy embarazada, lo que estoy es harta", escribió Jen en una colaboración para The Huffington Post, a mediados de 2016. "Es increíble cuánto definimos el valor de una mujer por su estatus marital o maternal (…) Lo cierto es que estamos completas con o sin marido, con o sin hijos".

Bien dicho, Jen.