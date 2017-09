Horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana Nuestra vidente preferida te dice todo lo que te depara el destino en salud, dinero y amor en los próximos días

ARIES

Fin de semana muy intenso en cuestión de amor y pasión, sólo trata de no ser tan celoso, recuerda que no puedes forzar los sentimientos de las demás personas. Este viernes haces pagos que tienes pendientes de tu tarjeta de crédito, tienes que aprender a administrar mejor tu dinero. Te van a invitar a salir de viaje muy pronto, así que te recomiendo empezar los trámites de visa y pasaporte. Te ofrecen un trabajo este sábado, tómalo para recibir ingresos extra. Te regalan una mascota. Al fin te decides a empezar con la dieta y el ejercicio. El domingo aprovecharás para darle mantenimiento a tu casa. Evita ser tan confiado y deja de platicarle a las personas tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte el día 9 de septiembre con los números 11, 13 y 09. Vístete de rojo para mejorar la buena energía.

TAURO

Viernes de mucho trabajo y energías revueltas, pero trata de no estresarte aunque sientas que todo está en tu contra y nada te sale bien. Te recomiendo ponerte mucho perfume y algo de color rojo para cortar toda esa corriente negativa. El sábado saldrás a un evento social muy importante en el que conocerás a personas que traerán energía positiva a tu vida. Recuerda cumplir con todas las tareas de tu escuela y ponerte al corriente con tus materias para terminar en tiempo el ciclo. El domingo tendrás reunión con tu familia, procura no alejarte tanto tiempo de tus seres queridos, ellos son tu principal apoyo. Te compras ropa y zapatos para un trabajo nuevo la próxima semana. Mandas al mantenimiento tu coche. Tendrás un golpe de suerte el día 10 de septiembre con los números 03, 22 y 61.

GÉMINIS

Viernes de juntas con tus jefes para un proyecto nuevo y cambios de puestos, no te preocupes, tu signo es uno de los más estables laboralmente. Aprende a administrarte mejor cuando sales de compras y no gastar de forma compulsiva. Sales de fiesta el sábado con tus amigos y vas a conocer a una persona de los signos Aries o Piscis muy compatible contigo en el amor. Además te buscará tu ex pareja para regresar, pero te recomiendo cerrar ese círculo y seguir adelante para buscar nuevas experiencias, recuerda que esa relación fue muy tormentosa para los dos. Te busca un familiar para invitarte a un día de campo o preparas un viaje para la próxima semana. Compras una computadora para la escuela o trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 71 el próximo 10 de septiembre.

CÁNCER

Viernes de muchas fiestas con tus amigos y con tu pareja, aprovecha porque ya te hacía falta relajarte. No dudes en gastar en ti mismo y en tu apariencia, procura ir al gimnasio y con el dermatólogo. Te llega un bono o te pagan una deuda. Decides vender una propiedad o cambiar tu carro. Buscas cursos de idiomas para los fines de semana, recuerda que se te abrirán muchas puertas mientras más preparado estés. Comienzas a organizar tus vacaciones. Le haces unos cambios a la decoración de tu cuarto y de la sala de tu casa. Si eres soltero, una persona que acabas de conocer te buscará para salir este fin de semana, sólo trata de ser claro con lo que estás buscando para que no le des falsas esperanzas y alguien salga lastimado. Tendrás un golpe de suerte el 9 de septiembre con los números 03, 22 y 79.

LEO

Este fin de semana se da la oportunidad de reunir a toda tu familia, amigos y pareja, procura pasar mucho tiempo con cada uno porque a veces es difícil tenerlos a todos en un mismo lugar. Viernes de mucho trabajo y algo de estrés por chismes entre tus compañeros, trata de no darle importancia y controla tus enojos. El sábado será el mejor día para que te reactives físicamente y retomar el ejercicio que tenías tan descuidado. Te invitan a un día de campo, aprovéchalo para entrar en contacto con la naturaleza. El domingo sales de compras para remodelar algunos cuartos de tu casa. Cambias el celular por uno más reciente. Cuídate de problemas de intestino o hígado, trata de comer más saludable y acudir con el doctor. Tendrás un golpe de suerte el día 8 de septiembre con los números 03, 22 y 79.

VIRGO

Este viernes empieza en tu vida una nueva etapa en la que se conjuga todo para sacar adelante con éxito todos los proyectos que tienes en el horno. Prepárate, tus seres queridos te organizan una fiesta sorpresa por tu cumpleaños. Será un momento decisivo en tu relación amorosa, trata de pasar más tiempo con tu pareja para platicar en qué momento de la relación se encuentran. Te busca tu mamá para invitarte a una comida el sábado. Te compras ropa nueva y cambias de look. Recibirás en tu casa una visita que no esperabas. Ve con tu médico para consultarle sobre esos problemas de dolores de cabeza o tensión nerviosa que tienes. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 12 y 31 el próximo sábado. Trata de dormir más, eso es lo que más necesita tu signo para recuperar energías para cuerpo y mente.

LIBRA

Este fin de semana estarás de ánimo para salir a buscar el amor, tus signos más compatibles son Aries, Cáncer y Acuario. Ten mucho cuidado este viernes con los problemas de chismes, trata de no opinar sobre lo que no te incumbe. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda o te pagan tu fondo de ahorro. Te invitan a un antro o espectáculo este sábado, trata de no tomar mucho alcohol porque también te reunirás con tu familia para festejar un cumpleaños. Mandas a revisar tu coche por un problema en las llantas. Sientes la necesidad de renovar tu imagen y aprovechas este fin de semana para comprar ropa nueva e ir al estilista. A los Libra que están casados se les avecinan muchos problemas de pareja y un posible divorcio. Tendrás un golpe de suerte el 10 de septiembre con los números 09, 22 y 13.

ESCORPIÓN

Viernes de mucho trabajo atrasado y revisiones con tus jefes, pues están pensando en darte un nuevo puesto. Recibes ayuda económica por parte de un familiar para pagar una deuda que no te dejaba dormir. Debes hacer un análisis sobre tus amistades y sacar de tu vida a las personas que sólo se están aprovechando de tu bondad, recuerda que la amistad no se compra. Cuídate de infecciones en la piel o garganta y ve con tu médico. El sábado empiezas un curso de capacitación. Entras en una etapa perfecta para independizarte si es que aún vives con tus padres, además te ayudará a ser más responsable. Vas a tener mucha suerte este fin de semana en cuestiones del amor, ya que conocerás a alguien muy compatible para ser pareja. Tendrás un golpe de suerte el día 9 de septiembre con los números 04, 09 y 11.

SAGITARIO

Este fin de semana analizarás tu vida personal, especialmente las posibilidades de comenzar una familia si es que tienes pareja, si no estarás pensando en sentar cabeza. Los solteros conocerán a una persona ideal para formar una pareja. Aunque tu signo se deja llevar casi siempre por las apariencias, trata de no gastar mucho en ropa o tratamientos de belleza. Entras al gimnasio para hacer más ejercicio después de varios meses de haberlo dejado pausado, también es momento para comenzar la dieta para verte de lo mejor. Te busca un hermano para pedirte dinero prestado. Cuidado con los vecinos, no confíes mucho en ellos porque te quieren robar. También debes de evitar las peleas con tu familia, recuerda que son tu principal pilar emocional. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 28 y 77.

CAPRICORNIO

Este es uno de los mejores meses para tu signo y este fin de semana es perfecto para sacar adelante todos esos proyectos que habías dejado pendiente, sólo te recomiendo no platicar mucho tus planes para evitar malas vibras. Tu relación amorosa está un poco tensa, debes tratar de dejar de ser tan celoso y posesivo, dale su espacio y verás que las cosas empezarán a marchar mejor. Terminas de pagar tu carro o decides cambiarlo por uno más reciente. Te llega la visita sorpresa de unos familiares del extranjero. Te compras zapatos y ropa. Fumigas tu casa por una pequeña plaga. Te inscribes en un par de cursos para mejorar en tu trabajo. Los casados tienen un embarazo en puerta o el nacimiento de un bebé dentro de tu familia. Tendrás un golpe de suerte el día 9 de septiembre con los números 00, 21 y 17.

ACUARIO

Fin de semana de mucha diversión y fiestas con tus amigos, sólo trata de no excederte mucho con los vicios para que no sufras el lunes. El viernes te llega una propuesta para un nuevo trabajo y empiezas a considerarla, tu signo siempre necesita estar en constante crecimiento en cuestiones laborales. Pides un préstamo para comprar un coche nuevo o cambiar por uno mejor el que tienes ahora. Te buscan amigos para emprender un nuevo negocio, arriésgate. Haz una cita con el doctor para tratar tus problemas de sueño. Cambias tu celular o decides cambiar el plan de pago. Tus números de la suerte son 11, 20 y 09. Ten mucho cuidado con los chismes en el trabajo, pues están diciendo que sales con tu jefe o con alguien casado de la oficina, debes tratar de ser más discreto en tus relaciones personales.

PISCIS

Septiembre es un mes de renovación para tu signo y este fin de semana especialmente te servirá para hacer cambios en tu vida y emprender proyectos en los que tendrás mucho éxito. Un amigo te va a pedir dinero, pero te recomiendo no hacerlo para evitar que te roben tu buena suerte. El viernes tienes varias reuniones con tus jefes y empiezas con cursos de superación personal, además muy pronto llegará el ascenso que estás esperando. Procura elegir mejor a tus amigos y no platicar tanto tus planes en la oficina para evitar caer en chismes. Tendrás un golpe de suerte el día 10 de septiembre con los números 00, 24 y 71. Los Piscis que tienen pareja tendrán un fin de semana muy apasionado que avivará la relación, mientras que los solteros seguirán conociendo amores fugaces, sólo trata de no engancharte.