Este es tu hábito más horrible, con base en tu signo del zodiaco Los astros pueden revelarte también las cosas de tu personalidad que no te gustan tanto.

Eres una persona hermosa, pero imperfecta. ¡Vamos, no puedes negarlo, tienes malos hábitos! Costumbres que, sin importar si estás sola o acompañada, no puedes evitar realizar (y que incluso, a veces, hasta disfrutas).

Como muchas cosas de tu personalidad, por no decir que todas, están regidas por las estrellas, aquí te presentamos tu hábito más horrible con base en tu signo del zodiaco.

Aries

No puedes parar de reír, incluso cuando es muy inapropiado (como por ejemplo en la iglesia). Y no es que quieras ser desconsiderada, es sólo que es la manera en la que te expresas cuando están nerviosa o incómoda. Lo complicado es que no todos identifican que no lo haces por mala persona.

Tauro

Aunque no lo haces constantemente, cuando gastas demasiado dinero, no puedes evitar presumirlo. Pero es extraño, porque en un momento estás quejándote de cómo no puedes pagar tu alquiler, y al siguiente, explicando cómo funciona la nueva tablet que acabas de adquirir.

Géminis

Te encanta darle consejos a todo el mundo, aunque no te los pidan. Parece que sabes lo que es mejor para todos. El problema es que a muy pocas personas les gusta que les digan lo que tienen que hacer, sobre todo si ya lo han hecho y no tuvieron éxito o la recomendación es obvia.

Cáncer

Compartes demasiada información, principalmente en tus redes sociales. No todo el mundo quiere ni necesita saber lo que estás sintiendo a cada momento, ni ver una imagen de los alimentos que vas a comerte. Y no es que debas guardarte las cosas, pero reserva cosas para ti.

Leo

Puede llegar a ser desagradable el hecho de que te la pases viéndote en el espejo. En cuanto encuentras uno, no puedes evitar revisar cómo luce tu cabello o maquillaje. En realidad, ni siquiera necesitas uno, ¿cuántas veces te has descubierto mirándote en los cubiertos o las gafas de alguien más?

Virgo

Tiendes a autocriticarte muy negativamente y se vuelve tedioso para las personas escucharte. Hay una diferencia entre evaluarte y que estés buscando tus defectos todo el tiempo. En ocasiones parece que lo que realmente quieres es que la gente levante tu autoestima y te diga que eres genial.

Libra

Podrías pensar que decir ‘sí’ a todo, todo el tiempo, es bueno, pero en realidad es un mal hábito. Debido a que tienes demasiado miedo a negarte a las peticiones de la gente, después te lamentas. Sería mejor que simplemente dijeras la verdad, aunque algunas personas se molesten contigo,

Escorpión

Eres sarcástica con tus palabras, pero también con tus acciones: mueves constantemente los ojos y bostezas cuando alguien te aburre. Sí, puedes ser muy ingeniosa, pero a veces eres muy poco amable, impaciente y cortante. No creas la confianza para que la gente sea honesta contigo.

Sagitario

Tienes un horario de sueño que puede molestar a muchas personas. Te quedas despierta hasta tarde y después no puedes levantarte para llegar a tiempo a la cita con tus amigas o estás demasiado agotada como para convivir de buena manera con ellas. En serio, necesitas cambiar eso.

Capricornio

Lamentablemente, eres una chica a la que el miedo le impide intentar cosas nuevas y riesgosas. ¿Aventarte del paracaídas? ¡Jamás! Prefieres ir a tomar un café. Cambiar eso, sacudir tu mundo de vez en cuando, te ayudará a sentirte viva y a cambiar tu perspectiva sobre ciertas cosas.

Acuario

Tu mente va tan rápido que sueles interrumpir a la gente todo el tiempo. Y no es que seas grosera, pero deseas tanto expresar tus ideas brillantes que hablas al instante. El problema es que las personas piensan que no estás interesada en escuchar lo que tienen que decirte, eso no es bueno.

Piscis

Tu hábito más desagradable es que te desconectas mientras las personas te están hablando. No es que seas mala persona, pero tus ideas llegan de pronto y entonces te concentras en ellas, en cómo llevarlas a cabo. También tiendes a perderte en el mundo de tu imaginación, sobre todo si estás aburrida.