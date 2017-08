Daniela te lo cuenta todo: Donde hubo fuego… ¿cenizas quedan? Lee la columna semanal de Daniela Droz.

Pues me imagino que a veces sí y a veces no. Aunque, realmente, no entiendo por qué utilizan esta frase como para dar a entender que aún existe algo de pasión entre una pareja cuando con las cenizas no se hace NADA. Si solo quedan cenizas, pues, entonces, no queda nada. Lol. Es una frase mal utilizada porque no tiene sentido. A esta frase tan trillada solo puedo añadirle que, si existió amor alguna vez, al menos debe quedarte respeto por esa persona a quien dijiste amar un día. Estoy clara de que todas las relaciones no son iguales y unas son más dolorosas que otras, y, por esa razón, nos enojamos, nos sentimos heridos, no queremos ver ni en pintura al “ex” o a la “ex”, pero eso no significa que no haya respeto. No tengo que ser tu pana, pero tampoco tengo que andar por ahí destruyéndote. Eso me parece muy feo.

Entiendo que la madurez tiene mucho que ver y, sobre todo, el amor propio, pues nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no me amo y no me respeto, ¿cómo puedo exigir que otro lo haga? En la vida hay que saber entender que las cosas no se dan necesariamente como a mí me da la gana. Todo ocurre en el momento que debe ser. Por eso he aprendido a soltar, a respetar, a valorar, a estar conmigo misma, a aceptar la voluntad de Dios y a ser FELIZ. He aprendido a valorar cada momento de mi vida, sea bonito o no tan bonito, porque de todo se aprende. No todo el que anda “aparentando” una relación en pareja “feliz” verdaderamente lo es. Muchos prefieren sufrir aguantando para que los de afuera crean que todo es perfecto. No, señor, no lo es. Esto ocurre cuando no estamos listos para compartir nuestra vida en pareja, pero nos empeñamos en que sí, en que es ahora y punto. Grave error. Olvídate del qué dirán por Dios y fluye como lo sienta tu corazón. Muchos no pueden entender que haya respeto y cordialidad entre un ex y tú, peeerooo ¿eso a ti qué te importa? Lo que importa es lo que tú decidas SER y HACER. No siempre se puede ser “amigo” de un ex, pero muchas veces SÍ porque la madurez emocional nos hace entender y respetar muchas cosas. Algunos “exes” vuelven y otros no. Así es la vida: le encanta sorprendernos. Déjate sorprender y serás FELIZ, muy feliz, porque donde hubo fuego __________________ (ese espacio en blanco lo completas tú, solo tú… NADIE MÁS). #AlegríayBombaEehh, #YPaCuandoLoVoyaDejar.

La autora es propietaria de la Academia Drama@DanielaDroz, un centro de talleres de actuación dedicado a desarrollar habilidades y destrezas en el campo de las bellas artes. Información en Facebook: @dramadanieladroz; Web: www.danieladroz.com; Instagram: drama@danieladroz y dramadanieladroz, y Twitter: @DanielaDroz.