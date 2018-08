5 cosas que pasan cuando te conviertes en una sirena

Una de mis películas favoritas de todos los tiempos tiene que ser La Sirenita. La música y la animación son una obra de arte pero sobretodo, la idea de las sirenas como soberanas del océano me parece exquisita. Quizá en la historia, Ariel hizo todo lo posible por desprenderse de su naturaleza mítica pero si yo fuera ella, definitivamente habría preferido flotar en el agua en vez de tener que caminar en la arena.

Ariel era una joven aventurera, de espíritu libre y para mí no hay nada más hermoso que pensar en tener una gran cola de pescado con brillos nadando por ahí. Admitámoslo, si no querías ser una princesa, querías ser una sirena ¿o qué tal una princesa sirena?

Jamás pensaría que a mis veintitantos años me zambulliría en una piscina, con una cola de sirena de tonos azulados y con brillantina. Descubrí que las sirenas son la tendencia del momento, incluso más que los unicornios o las hadas. Es más, mi investigación dice que si te conviertes en sirena, puedes tonificar tu abdomen y aumentar us glúteos si te decides a nadar con ritmo.

¡De verdad! Si no me crees aquí te dejo 5 cosas que me pasaron cuando me convertí en una.

¡Sirenízate! (el glamour ante todo)

Para empezar, puedes elegir la cola que más te agrade y vaya con tu personalidad, desde colores rosados hasta naranjas y azules brillantes. Lo importante es lucir hermosa debajo del agua.

Zambúllete a la aventura

Una zambullida con tu cola de sirena te permitirá sumergirte en un mundo submarino y dar vueltas, llegar al fondo y hasta nadar a toda velocidad en una serie de desafiantes ejercicios hechos a la medida.

Adiós a las piscinas aburridas

Convertirte en sirena es una invitación a la diversión. ¿Te imaginas ir de vacaciones y convertir una piscina común y corriente en una mágica experiencia? Será mejor que prepares tu cámara acuática porque la magia ocurre en la profundidad del agua.

Sin preocupaciones

Lo único que debes saber es nadar y tener la habilidad para sumergirte al fondo de la piscina. Una vez que dominas el arte del aleteo, lo demás es fácil. Déjate llevar por el agua y olvídate del mundo de los humanos.

Moldea y tonifica tu cuerpo

Ser una sirena puede ser muy divertido pero también tiene su parte agotadora. Cuando te sirenizas, un tritón instructor te guiará alrededor de 45 minutos para que realices ejercicios y "movimientos naturales de sirena". Tienes que usar un conjunto diferente de abdominales y músculos de las piernas así que al terminar sentirás músculos de acero. Una vez que te acostumbras a nadar como una sirena, realmente vuelas por el agua.

Las exclusivas rutinas de ejercicios de sirenas estarán disponibles en septiembre en hoteles en España, Japón y México. En Mallorca del 20 al 22 de septiembre en el hotel Zafiro Palace Palmanova, en Okinawa del 17 al 21 de septiembre en el Kanucha Bay Hotel & Villas y en la Ciudad de México, los sábados 1°, 8, 15 y 22 de septiembre en el hotel Camino Real Polanc

No hay evidencia de que las sirenas existieron realmente, pero aún cuando pudieron ser producto de los marineros que se perdían en mar abierto, Hoteles.com te da la oportunidad de hacer el miro una realidad. Busca las cedes donde puedes acceder a sesiones exclusivas de entrenamiento, inspiradas en el mágico mundo de las sirenas. Tonifica tu cuerpo mientras te diviertes y obtienes una colección de increíbles fotografías para tus redes sociales. Haz click en el enlace para saber más.

