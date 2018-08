7 señales que indican que no te amas lo suficiente y saboteas tu felicidad

Cuando no te amas, te auto saboteas. Tus inseguridades te convencen de que los demás te mienten o te engañan para dejarte cuando más los necesitas. Terminas lastimándote antes de que ellos tengan la oportunidad o incluso la intención de hacerlo.

Porque cuando no te amas lo suficiente, imaginas que de cualquier forma, vas a tener un corazón roto y preferirías tener el control de la situación y tomar las decisiones sobre cualquier situación aún cuando no sepas lo que el otro piensa de verdad.

Cuando no te amas a ti mismo, es difícil hacer una relación duradera, porque luchas contra los demás en vez que tratar de dar el siguiente paso. Mientras mejor te traten, más te alejarás de ellos porque no quieres enamorarte y sentir que no puedes vivir sin ellos; porque estás convencido de que algún día se irán y no podrán vivir con el dolor.

La vida es demasiado corta para que siempre estemos preocupados por lo que otros piensan. Si no nos amamos lo suficiente, nadie lo hara. Cuando te amas lo suficiente, será mucho más fácil para ti lograr otros objetivos. Aquí hay 5 cosas que pasan cuando no te amas lo suficiente y que te harán reflexionar sobre lo que estás haciendo con tu vida.

No te sientes libre de ser quien realmente eres

No crees que lo que realmente eres es lo suficientemente buena como para mostrárselo a otras personas. Actúas un poco para agradar a los demás. Intentas ser quien crees que los demás quieren que seas.

No sientes libre de expresar tus ideas

Algo te frena y no te permite expresar tus ideas como lo desees. Hay una voz que le dice que sus ideas no son lo suficientemente buenas y que las ideas de otras personas son de alguna manera de mayor valor. Debes aprender que sus ideas son igualmente valiosas y que a la gente le gustaría escuchar lo que tienes que decir.

No pasas suficiente tiempo de calidad a solas

Cuando estás sola no disfrutas de tu propia compañía. Para ti, el tiempo que pasas sola no es tiempo de calidad. Te sientes incomoda pero debes aprender a disfrutar y valorar tu propia soledad pues es lo que te permitirá conocerte y entender lo que de verdad te hace feliz. .

No te mimas lo suficiente

No crees que mereces ser mimada. Tratas a los demás generosamente, pero cuando se trata de ti y tus necesidades eres tajante. Debes aprender a llevarte a lugares que te gustan y a hacer cosas que realmente disfrutas. No te estás tomando ese masaje especial que te mereces y crees que es mejor gastar el dinero en algo práctico para la casa que algo que no dura. Debes aprender a disfrutar aquello que te hace feliz y que aunque no dure mucho, te servirá a largo plazo en tu interior.

No estás orgullosa de tu apariencia física

No te enorgulleces de la forma en que te ves y te permites hacer alarde de tu aspecto un poco. Te estás alejando y preferiría que la gente no te mirara en absoluto.

…ni de tus habilidades intelectuales

Aunque eres inteligente, no crees que esto sea cierto. Siempre piensas que los demás saben más de ti y no sienten que estés a la altura intelectualmente.

No estás apreciando todo lo que haces

Haces mucho por tu familia y amigos. Los ayuda de formas que no se dan cuenta. No te das crédito por el impacto positivo que tienes en los demás.

