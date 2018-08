¿Cómo superar una tusa? Experta nos explica

En algunos momentos de la vida es normal enfrentar crisis que sin la ayuda de un profesional no pueden sobrellevarse, la tusa es una de ellas, lamentablemente el solo deseo de querer superarlo a veces no basta, y es que no es sencillo encarar el proceso. Aunque puede sonar obvio, para superar un sentimiento de despecho hay que desearlo realmente, con todo lo que esto implica, no se trata de ocultar el sentimiento en su corazón, obviarlo y continuar con su vida, sino de analizar en profundidad lo ocurrido, expresar todo lo que está dentro de usted y en su cabeza y asegurarse de no dejar nada guardado.

Y es que una tusa le puede cambiar todo en su vida, el mapa personal suele enviarlo por un camino alterno y puede encontrarse recorriendo un trayecto que no fue el que planeó, pero esa no es la muerte, siempre habrá una solución, la llamada luz al final del túnel. Si usted es de los que ya lo intentó todo pero las cosas siguen marchando igual, la terapeuta familiar sistémica experta en relaciones, escritora y conferencista motivacional Jael Toledo nos comparte una alternativa.

A través de un práctico manual, Toledo propone a las mujeres el autodescubrimiento como fuente de confianza en sí mismas, para este y para todas las crisis que se pueden enfrentar a nivel personal. En entrevista con Nueva Mujer, la experta aseguró que “Yo creo firmemente en que todas tenemos la fortaleza de cumplir nuestras metas, de generar un cambio significativo y sobretodo de hacer de nuestras vidas algo mucho mejor. El autodescubrimiento aunque suene a frase de cajón, siempre nos lleva a encontrar esa fuerza, motivación, incluso las habilidades que a menudo ponemos a un lado”.

La confianza es una de esas características que más se pierde en momentos de crisis emociales, sin embargo es la manera más sana de comunicarse. Es la capacidad de defenderse de forma honesta y respetuosa. Y es que todos los días, es posible enfrentarse a situaciones en las que tener confianza y seguridad puede ser de gran ayuda. Es más, un estilo de comunicación seguro puede ayudarle a hacer lo que desea.

Una triste experiencia motivó a la terapeuta de pareja y familia a escribir Quién @#$%! soy?, el manual interactivo que reconecta a las mujeres con su infancia, sus sueños y metas para que sean capaces de superar cualquier etapa difícil que atraviesen. Jael comenzó a escribir esta forma de terapia, por un año y medio, dice que creó esta publicación a escondidas, pues tenía miedo al fracaso y sobretodo a la crítica. Pero cuando su familia se dio cuenta de que estaba trabajando en ese proyecto, decidió darles ejemplo al poner todo su empeño para lograrlo, descubrió que contar su historia en forma de conferencia era la clave.

El objetivo de su trabajo es ayudar a quienes pasan por una etapa de crisis en sus vidas, a redescubrir quiénes son “En el manual hay varios ejercicios, uno de ellos es el más sencillo y más complicado a la vez. Se llama ‘La red de apoyo’, y en este pido que identifique con quién cuenta, cuáles son esas personas con quienes puede contar incondicionalmente, que no lo van a juzgar en ningún momento. Muchas mujeres me dicen que no pueden pasar la página, que se dan cuenta de que están solas, y ahí es donde yo les digo ‘¿qué vamos a hacer al respecto? Identifique su red, cree su red y conviértase usted en la red de otra persona para poder apoyarla en su camino”, cuenta Jael.

Conforme vaya completando los ejercicios del libro, va a llorar, va a reir y va a experimentar sentimientos y emociones que le darán la claridad necesaria para moverse en la dirección que siempre quiso y la valentía para poner su vida en curso.

Según la experta hace falta reconocerse, validar sus emociones y hasta sus experiencias. Las personas que no se sienten suficientes en la vida, están buscando integrar su yo comparándose con otros o con la idea de que algo externo la hará completa. La única manera de salir de esto es queriendo, y usualmente llega ese momento al aceptar que no puede seguir viviendo una vida que no disfruta, que está cansada de hacerse daño, y empieza a buscar donde no había buscado antes: adentro.

Y es que preciasamente se trata de eso, la lucha no esta afuera, sino adentro, con su ego. La manera de saber si eso que quiere es definitivamente para usted, es enfrentar oposición, eso quiere decir que cuando otros traten de probarla, cuando usted internamente no está clara si el deseo es del ego o del alma. Eso le hará cuestionarse qué tanto quiere lo que quiere, en este caso, salir de la tusa y empezar a vivir una nueva etapa amorosa.

¿Qué ayuda a superar una tusa?

La también experta en relaciones Mía Astral recomienda:

Entender que su tiempo es su tiempo: seis meses, dos años los que sean necesarios para superarlo, eso solo lo sabe internamente usted. Nadie puede decirle cuánto tarda un proceso emocional en sanarse. Cuidado propio: Así se sienta mal tiene que seguir su vida adelante, arreglarse, cuidarse verse y sentirse bien conmigo misma. Dejar de andar buscando: no busque referencias en el mundo exterior de que esa persona está esperando por usted o que va a volver, si van a volver o no, eso va a pasar, pero si usted está ahí buscando todo el tiempo que está haciendo su ex, usted sigue en el mismo lugar que cuando terminaron. No se descuide. El hecho de que haya terminado su relación no le da ningún derecho para que salga a la calle tal cómo se levantó. Puede que esté destrozado anímicamente pero por nada del mundo permita que su apariencia refleje eso. Recupere su vida. Usualmente cuando se entrega todo a una relación de pareja, se dejan de lado los amigos y actividades a solas.

