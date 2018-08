¿En verdad el alcohol mata las neuronas?

Probablemente has escuchado el mito que dice que el alcohol mata las células cerebrales pero al parecer, no hay nada que lo pruebe y la ciencia lo afirma.

La ingesta moderada de alcohol no mata las células del cerebro. Si así fuera, el alcohol también mataría a la persona que la toma de inmediato.

Sin embargo, eso no significa que el alcohol no pueda dañar el cerebro. Los alcohólicos pueden experimentar daño cerebral relacionado con la bebida, pero no es porque mate las células.

Si bien no puede matar las células cerebrales, puede dañar las dendritas, que son los extremos de las ramas de las células del cerebro. Las dendritas son clave para pasar mensajes de una neurona a otra, por lo que una degradación de las dendritas puede causar problemas cognitivos.

Eso sí, investigaciones recientes muestran que el daño de la dendrita se puede revertir con ciertos tipos de terapia y entrenamiento.

Otro trastorno cerebral que los alcohólicos pueden desarrollar es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, lo cual provoca problemas de memoria, confusión, parálisis ocular y falta de coordinación muscular.

Si bien este síndrome puede conducir a la muerte de las células cerebrales, no se debe específicamente al alcohol, en realidad se debe a la deficiencia de tiamina. La tiamina es una vitamina B importante que es crucial para la salud de las neuronas, y los alcohólicos pueden carecer de tiamina porque consumir grandes cantidades de alcohol puede alterar la absorción de tiamina en el cuerpo. Los alcohólicos también pueden estar desnutridos, lo que puede agotar las reservas de tiamina.

