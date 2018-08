4 formas en las que puedes sacar ventaja de ser siempre “el mal tercio”

Entonces, tu mejor amiga ha encontrado el amor y, a su vez, has descubierto que tu calendario social está deshidratado. Cuando su compañero en el crimen haya encontrado una pareja romántica para ocupar su lugar, no se apresure a descontar su nuevo papel principal como la "tercera rueda". Por todo lo que sucede con su BFF obteniendo un BF, le aseguro que hay son beneficios ocultos.

No te pongas triste, ubica tu valor

No pienses que porque siempre terminas como tercero de la pareja feliz, la gente va a estar mirándote como si no fueras lo suficientemente buena como para conseguir tu propia cita. Por el contrario, ten por seguro que te vuelves más atractiva al hacer creer a todos que estás disponible (no necesariamente porque estés en busca de pareja, claro).

En la mayoría de los casos, cuando eres la que parece estar soltera en un paquete de tres, los hombres se sienten menos intimidados para acercarse. Sólo debes aprender a emanar confianza, levanta la cabeza y por nada en el mundo te deprimas por hacer "mal tercio" que de "mal" no tiene nada.

Observa sin irritarte

Al principio, puede parecer molesto tener al nuevo novio de tu mejor amiga presente en su rutina diaria. Y es que mientras cada viernes te reunías con tu amiga para ver chic flicks sin sentido en Netflix, ahora tendrás que compartir la tarde con el "infiltrado" para ver todas las de Misión Imposible.

En lugar de luchar contra el cambio, considera esto como una oportunidad para observar la psique masculina en su estado más natural. Aprovecha para compartir su diversión, así te será más fácil adentrarte al "territorio de la testosterona" y saber qué tipo de relación querrías tú.

Aprovecha en vez de sabotear

Cuando tus amigas están en una relación es probable que disminuyan sus noches de chicas, pero ¿quién dice que es algo malo hacer un grupo más grande? Considera organizar reuniones a donde puedan asistir varios. Quizá los amigos del novio de tus amigas pueden contribuir a la fiesta y ser tus nuevos amigos, o algo más. No caigas en jugarretas que arruinen los planes que pueden resultar grandes momentos.

Distancia para evolucionar

La verdad es que es inevitable sentir molestia ante el hecho de que tus amigos tienen pareja y tú no, aunque siempre te incluyan en el plan. Pero mientras que por momentos te sientes triste o frustrada, es el momento ideal para valorar tu tiempo e intereses. No tienes que quedar bien con ellos así que es ahora cuando debes enfocarte en ti.

A menudo nos vemos atrapados en la rutina de reunirnos con las mismas personas, dirigirnos a los mismos lugares y hacer las cosas de siempre. Tu mejor amiga lo está cambiando al estar con una pareja y tú también deberías hacerlo. Toma este tiempo para hacer tus propias cosas y conocer personas nuevas. Ya sea entrar a una nueva clase en el gym o buscar un nuevo local donde comprar tu café. La ausencia de tus amigos comprometidos te dará la oportunidad de salir de tu zona de confort y concentrarte en el crecimiento personal. Te tomará un tiempo acostumbrarte pero no estarás sola.

