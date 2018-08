¡Asombroso! Una madre orca cargó el cadáver de su hijo por 17 días hasta soltarlo

Después de llevar a su bebé fallecido durante al menos 17 días y 1.000 millas, una madre orca ha mostrado signos de regresar a la normalidad.

Ella fue vista el sábado 11 de agosto con otros miembros de su manada, persiguiendo un grupo de salmones. Ella ya no está cargando a su bebé, y se ve saludable. "Su recorrido de dolor ha terminado y su comportamiento es notablemente juguetón", según una declaración en el sitio web del Centro de Investigación de Ballenas.

Los investigadores comúnmente se refieren a la madre orca como J-35. También es conocida como Tahlequah, un nombre que se le dio como parte de un programa de adopción de ballenas en el Museo Whale en la isla de San Juan en Washington.

Su recuperación es importante, no solo por su propia salud, sino también por la salud del resto de su cápsula. Colin Dwyer de NPR informó anteriormente que "dado el hecho de que las orcas se mueven en grupos matrilineales, dependientes de madres y abuelas", la muerte de Tahlequah pondría a su hijo adulto y a otros en peligro.

No se ha sabido que ni una sola orca nacida en los últimos tres años sobreviva, según el Centro para la Investigación de Ballenas. Es por eso que el hecho de que Tahlequah haya dado a luz recientemente fue tan emocionante, aunque solo sea por un breve momento. Su cría murió apenas 30 minutos después de que fue visto por primera vez por un operador de observación de ballenas el 24 de julio.

El Centro de Investigación de Ballenas realiza un seguimiento de cada una de las orcas residentes conocidas del Sur (esa es la familia extendida de las orcas de las que forma parte Tahlequah), y hasta diciembre de 2017, esa población contiene solo 76 ballenas. Según Dwyer de NPR, la población de ballenas asesinas residentes en el sur ha disminuido en aproximadamente una cuarta parte en los últimos 20 años, en gran parte debido a que su fuente de alimento, el salmón Chinook, también ha experimentado un dramático descenso de la población.

Jenny Atkinson, directora ejecutiva de The Whale Museum, dijo a Jeremy Hobson de Here & Now que el período de duelo de Tahlequah fue inusualmente largo. Por lo general, dijo Atkinson, los investigadores han visto a madres llevar terneros muertos durante "un día más o menos". Pero el bebé de Tahlequah no nació muerto. "Ella llevó esto durante 17 meses antes de que naciera", dijo Atkinson. "Y sabemos que nadaba a su lado… así que hay una parte de mí que cree que el dolor podría ser mucho más profundo, porque se habían unido".

Atkinson dijo que tenía sentido que el dolor de Tahlequah generara una respuesta global. "Las orcas… son una megafauna carismática", dijo. "Vas a sentir ese dolor de dolor, especialmente si has pasado por el dolor en tu propia vida".

