Alejandra Fosalba desafía a sus seguidores con potente y fácil rutina de ejercicios

💥1 SEMANA💥 ESTABILIZADORES MODO ON-OFF . CIRCUITO #afosalbaydenise . 1 🔆 ROMEO . 10 repeticiones con cada pierna. 2🔆ROMEO Y JULIETA . 10 repeticiones con cada pierna . 3🔆CUATRO APOYOS CON ELEVACIÓN DE BRAZO Y PIERNA ALTERNADO . 10 repeticiones por lado . 4🔆ABDOMINAL OBLICUO (CINTURA). 15 veces por lado . 5🔆AQUA MAN . 20 repeticiones. 6🔆ABDOMINAL 1/2 Bicicleta . 20 repeticiones. . Recuerden buena postura, abdomen contraído (Modo ON ) y siempre acompañar con una buena respiración .Botar el aire al contraer el músculo. . La idea es que hagan el circuito a su ritmo y ojalá el viernes ya puedan repetirlo 3 veces . No pueden tener ni un tipo de dolor si es así porfavor dejen de hacerlo y pregúntenle a su médico . . Mucha suerte y ojalá les sirva para que dé a poco le empiecen a tomar el gusto a la vida sana , a seguir una rutina , a sentirte bien con tu cuerpo y a quererte a ti misma . . Este es el principio de muchas cosas que queremos compartir , llevo años probando mil cosas y de a poco junto a @denis_saure les vamos a contar , a nuestro estilo , todas nuestras ideas . . Voten para la próxima semana 🔥ABDOMINALES o GLÚTEOS 🔥 Suban a sus historias sus entrenamientos y etiquetenos para verlas ❤️ . Canciones usadas -Fantasy ~Alina Baraz -Psycho ~Post Malone -Waves ~Mr. Probz -Good Thing ~Tritonal -Happy Now ~Zeed -She Loves Control ~ Camila Cabello -Breathe ~Jax Jones . #fosalbastyle #Suerte #Animo #vidasana #grabadopornosotras #EditadoPorMiAnya #TuDecidesLaVidaQueQuieresVivir #ConMuchoCariño #CT #DeniseVidaSana

A post shared by Alejandra Fosalba (@afosalba) on Aug 12, 2018 at 4:04pm PDT