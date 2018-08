"Yo No Apago La Luz", el hashtag que lucha contra el “body shaming”

Con el hashtag “Yo no apago la luz” las mujeres buscan combatir el body shaming e incitar a otras a disfrutar su cuerpo tal y como es, sin tabúes ni reservas por que cada cuerpo es un cuerpo perfecto. A través de Twitter varias usuarias han comenzado a compartir su testimonio de por qué ya no quieren apagar la luz para no mostrar las “imperfecciones” de su cuerpo, por que ahora aman y comparten su amor por su cuerpo.

Varias mujeres han recurrido a esta red social para compartir sus historias con su cuerpo, la mayoría en un viaje de aceptación que no termina pero que cada día las acerca más al amor propio.

“#YoNoApagoLaLuz porque me cansé de tener q apagarla por si al verme no le gustaba. Ahora aprendí que quien me quiera me tiene que querer así, con mis kilos, con mis pelos, con mis estrías, con mis piernas y brazos anchos y sobre todo, q me quiera incluso cuando a mí se me olvida.”

Esta es una respuesta al bullying que sufren muchas mujeres todos los días, especialmente a través de redes sociales por no mostrar una figura “ideal” libre de estrías celulitis y grasa, un cuerpo que no existe.

#YoNoApagoLaLuz, hace tiempo que aprendí a quererme tal y como soy. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Sí, estaré gorda, tendré estrías, no seré guapa… Pero todo eso forma parte de mí y me niego a ser infeliz por no tener lo que otros llaman "belleza". Soy feliz conmigo misma 💜 pic.twitter.com/iUIZI8BPAa — Misszbg (@misszbg) August 7, 2018

Llevar bikini o bañador siempre ha sido una odisea. Creía que todos me mirarían y se reirían. Con el tiempo me he dado cuenta de que ser quién yo quiero ser y quererme mucho, sin importar NADA ni NADIE, es la mejor sensación del mundo. #YoNoApagoLaLuz pic.twitter.com/FRZAoU5eXp — Sheila H🌹 (@EnEstadoDeHola) August 7, 2018

