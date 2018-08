Reforestando Chiloé: conoce el proyecto que lo hace posible

Cuando el emprendimiento social ÜÑÜ se crea a principio de 2017 con el objeto de materializar en su quehacer los conceptos de sustentabilidad, reciclaje, reforestación, rescate de patrimonio, generación de empleos, corría el riesgo de transformar una idea en sólo palabras, sin embargo, uno de los sellos de esta empresa que rescata el trabajo de artesanos del archipiélago de Chiloé, quienes elaboran piezas decorativas y funcionales para el hogar como bancas, sillas o lámparas con maderas de mañío o luma, fibras de los humedales o tejidos con lanas de ovejas, ha sido precisamente materializar las buenas intenciones.

En este marco, el sábado 28 de Julio se realizó en un predio de Manao, en Lamecura, Ancud, la primera etapa de un proyecto de reforestación a largo plazo que concluye en 2020. En esta oportunidad, se plantaron más de 500 árboles diversos tales como el Coigüe, Canelo, Tepú, Tiaca, Arrayán, Ciruelillo, Ulmo, Luma, Chilco y Voqui, los cuales fueron comprados a las viveristas de Chiloé que trabajan con la Fundación Núcleo Nativo.

Javier García impulsor de la iniciativa que convocó a varias empresas con el espíritu de sustentabilidad como Cabaña del Lago de Puerto Varas, señaló que las empresas están de a poco entendiendo que el marketing es una herramienta que sí puede tener y materializar un impacto positivo en la comunidad. “Los ejecutivos que están detrás de las marcas o de la empresa privada, son clave, ya que tienen una mirada innovadora al tomar decisiones de inversión no tradicional como reforestar las materias primas empleadas para la elaboración de los productos. Es trascendental para nosotros unir marcas comprometidas y en línea con este marketing “genuino”. El encuentro que reunió a familias, amigos y gerentes de empresas dio forma a un día inédito donde grandes y chicos plantaron, almorzaron comidas típicas y fueron acompañados con música en vivo del taller de acordeones de la Casa de la Cultura de Ancud.

Cabe destacar que para lograr la meta de 500 árboles (superada por 25 unidades), cuyo valor unitario es de $4.500, tanto ÜÑÜ como la Fundación Núcleo Nativo, organización que hizo la reforestación y vio la parte técnica de ésta, recibieron aportes de personas, clientes y empresas como Hotel Cabaña del Lago, BioBag, Balloon Latam, Viña Montes, Cerveza Tropera, The Click Eat, FIIS, entre otras.

García precisa que la próxima reforestación que se realizará en 2019, esperan plantar 1.500 árboles y sumar la realización de un festival de música.

El espíritu de ÜÑÜ

El emprendimiento sociocultural ÜÑÜ trabaja con 12 artesanos que fabrican arte originario decorativo tales como bancas, lámparas, escaleras, separadores de ambiente con maderas de luma, mañío y tepú; cestería con fibras obtenidas en los humedales y tejidos realizados con lana de oveja chilota, ayudándoles a incorporar nuevos diseños para así extender su red de potenciales compradores y centrando la mirada en las personas, el patrimonio cultural, más que en el dinero, por lo cual, es clave que haya siempre un margen de ganancia para invertir en la mejora de los talleres donde trabajan los artesanos.

Se guía por principios de sustentabilidad claves tales como comercio justo, el no uso de químicos, empleo de productos nativos. Además, apuesta por un modelo de economía colectiva creando redes y alianzas que apoyen, bajo una mirada colaborativa, ésta y otras iniciativas similares. En definitiva, ÜÑÜ no es sólo una “nueva manera de ver las cosas”, quiere mejorarlas y tener un importante y cada vez más necesario impacto social.

Un emprendedor con mirada global

Javier García (44 años) es publicista de profesión y trabajó por más de 25 años en la industria publicitaria y en producción de eventos, pero tras el nacimiento de su tercer hijo, renunció a lo predecible y se embarcó en buscar trabajar en algo que le diera sentido a su vida y eso estaba vinculado con encontrar un modelo de economía virtuosa.

Cuando García visito Chiloé por primera vez hace ya 12 años, no sólo quedó fascinado con la belleza de sus bosques y humedales, sino con su gente y respectivos oficios. En particular, en cómo algunas familias de la localidad de Manao, a pocos kilómetros de Ancúd, trabajaban las maderas, fibras y lanas al ritmo del particular clima de la isla. Era un trabajo único por lo que no dudó en que su valor fuera también contemplado no sólo en el resto de Chile, pero también en el mundo. Esa visión global lo inspiró a crear ÜÑÜ. “ÜÑÜ, me agarró de las mechas y me metí a fondo en un proyecto de innovación social. Encontré el propósito de mi vida y así quiero trascender para mis hijos”.

Hoy tiene una tienda en el parque El Secreto en la comuna Lo Barnechea (San Lucas 230) y está exportando a Australia los primeros canastos chilotes. También es miembro de la mesa de contenidos del FIIS del 2018. Y está comenzando a implementar asesorías de comunicación y sustentabilidad con impactos medibles, para empresas y hoteles como Cabaña del Lago, Puerto Varas

*Puedes seguir noticias y novedades en Instagram @unu.chile / Facebook.com/unu.chile