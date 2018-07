7 tipos de amor que experimentarás en tu vida y cómo te afecta cada uno

El amor es un sin fin de cosas. Viene en todos los tonos, formas, tamaños y formas. No tiene una definición exacta y puede experimentarse de muchas maneras diferentes. Eso sí, es imposible prever qué tipo de amor experimentarás hasta que realmente lo vivas.

A pesar de lo doloroso y confuso que puede ser, es algo que nadie quiere negarse a sí mismo. Es una experiencia que todos anhelan. A lo largo de tu vida, te encontrarás en muchas circunstancias que te llevarán a él. Sin embargo, lo que experimentarás sería uno de estos diez tipos de amor.

1. Nuevo amor

Este amor es muy divertido. Ni siquiera te das cuenta de que los amas. Es más como un "me gusta" porque nunca admitirías a ti mismo que es amor. No es un amor profundo, sino más bien un conjunto de nervios y un montón de diversión al mismo tiempo. Es fugaz porque sabes que se puede ir rápido, pero también estás tan esperanzada que durará que te entregas demasiado. Es el más lindo de amor por su naturaleza infantil.

2. Amor de rutina

Has estado saliendo por un tiempo con alguien y lo amas. Es un hecho. Hay una comodidad acogedora en esta persona. La rutina suena como que es algo malo, pero en realidad no es así. Es simplicidad. Realmente no hay manera de esconder sus sentimientos el uno para el otro y es genial. Sabes que el otro está ahí para tiy viceversa, algo que te da consuelo ante la duda.

3. Amor inesperado

El tercer tipo de amor es el tipo de amor que viene como una sorpresa. Puede parecer incorrecto desde el principio y puede desafiar tu idea de lo que se supone que es el amor, pero funciona perfectamente al final. La conexión entre tu y el otro es inexplicable. Los dos solo hacen clic instantáneo. Ninguno de ustedes tiene expectativas de cómo debe comportarse o actuar la otra parte. Ninguno de ustedes tiene elevados ideales.

4. Amor de infatuación

Amas la idea de esta persona. Te atrae y la quieres pero fuera de eso, realmente no hay conexión. Este amor es a menudo fugaz, pero a diferencia del nuevo amor, llega como un torbellino de pasión. Hay tanto acerca de esta persona de la que quieres ser parte. Amas la idea de estar con esta persona y quieres estar con ella el mayor tiempo posible. Pero una vez que los tienes a tu alcance, te das cuenta de que no están hecho para el otro de la manera que pensabas. Este tipo de amor puede ser el que le rompa el corazón de la manera más fácil.

5. Amor de amigo

Es un amor noble. Ocurre cuando sientes algo muy profundo por alguno de tus amigos pero sin sentir atracción sexual. Simplemente sabes que no puede ocurrir nada porque no quieres arruinar la relación. Serían perfectos el uno para el otro, pero simplemente no lo hacen funcionar. Pero esta bien. Ustedes se brindan un apoyo diferente e incondicional, como lo hacen los amantes pero sin serlo. ¿Se entiende?

6. "El ideal"

Cuando piensas en esa persona o la tienes cerca, tu corazón late intensamente. Es EL amor de tu vida. Puede tomar un tiempo para que te des cuenta, pero lo es. Podrías romper, volver a estar juntos, romper de nuevo, pero al final de todo, te das cuenta de que no hay nadie en la tierra como esta persona. Darías todo por él. Son tan perfectos que casi lo odias por serlo, porque no creías que hubiera una persona en el mundo que pudiera hacerte sentir así.

7. Amor falso

Quieres que funcione pero no será así. Te obligas a creer que esta persona es "lo suficientemente buena" para ti y que de no ser esa, nadie más estará contigo. Por momentos te sientes bien con esa persona pero al siguiente te sientes incompleta y al mismo tiempo te hace cuestionarte qué estás haciendo de tu vida. Piensas constantemente en el futuro pues una parte de ti sabe que no lo hay. Como sea, debes vivir este amor para darte cuenta de tu valor y lo que realmente deseas en tu vida.

