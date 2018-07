Diseñan mini turbina que genera electricidad de las olas y protege las costas

Obtener energía de una fuente limpia e inagotable y, al tiempo, proteger la línea de costa y a los animales marinos. Es lo que ha conseguido un equipo de investigadores japoneses con una nueva mini turbina que, de instalarse en solo el 1% del litoral de Japón, no solo contribuiría a paliar su erosión, sino que podría generar la energía equivalente a diez centrales nucleares (unos 10 gigavatios).

Las turbinas de cinco aspas se inspiran en su forma en las aletas de un delfín y se sumergirían frente a estructuras tetrápodas de cemento y rompeolas, con los que contribuirían para proteger la costa de la erosión.

Energía de las olas

Al mismo tiempo, las turbinas estarían ubicadas de la forma idónea para maximizar la captación de energía de las olas, además de estar cerca de la costa y de aprovechar infraestructuras preexistentes, lo que reduciría los costos y facilitaría las labores de supervisión y mantenimiento.

“Sorprendentemente, el 30% del litoral japonés está cubierto por tetrápodos y rompeolas”, apunta el profesor Tsumoru Shintake, responsable de este proyecto del Okinawa Institute of Science and Techology Graduate University (OIST).

Turbinas inteligentes

Apuntó el experto, si estas estructuras se reemplazaran por otras “inteligentes” a las que se sujetasen las turbinas, “generarían energía y ayudarían a proteger las costas”.

Shintake aseguró que los equipos transforman la energía cinética de las corrientes marinas en electricidad apta para su uso en tierra firme. Para ello, las turbinas de 0,7 metros de diámetro rotan con el movimiento de las olas sobre su eje. Este, a su vez, está unido a un generador gracias al que la energía captada se convierte en electricidad.

Las mini turbinas son flexibles y a prueba de fuertes tempestades. Se instalan con gran facilidad, incluso en arrecifes de coral, donde no generan impacto visual alguno. La tecnología no ocasiona daños a las especies marinas que habitan en las proximidades de la costa. Se ha calculado cuidadosamente la velocidad de rotación de las aspas y las mismas no generan impacto en las especies.

