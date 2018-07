5 cosas que puedes hacer por la noche para despertar más delgada sin esfuerzo

Despertarse con un estómago hinchado es la ruina de la existencia de muchas. Hay muchas razones por la que esto ocurre, pero antes de comenzar a justificar a tu barriga por gas o síndrome pre menstrual, debes saber que la hinchazón también puede ser un efecto secundario de otras enfermedades como diarrea, estreñimiento, síndrome del intestino irritable, alergia, intolerancia alimentaria y por supuesto una consecuencia de los malos hábitos alimenticios del día.

Si lo que estás buscando es bajar de peso sin hacer demasiado esfuerzo y sacrificio, debes saber que existen ciertos hábitos que puedes tomar para despertar menos hinchada y hasta con unos kilitos menos. Sigue estos 4 consejos para ayudarte a despertar más delgada.

Evita los bocadillos nocturnos

Para la mayoría de las personas es común comer un bocadillo chatarra antes de acostarse, pero esto no se puede volver costumbre ya que es una poderosa razón de tu aumento de peso durante la noche. Esto es porque la comida que se consume antes de acostarse generalmente se almacena en lugar de quemarse. No se trata de morir de hambre sino de evitar azúcares y carbohidratos pesados antes de ir a la cama. Tu cuerpo necesita calorías durante toda la noche, pero debes aspirar a unas 100-200 calorías máximo en la cena y no irte inmediatamente a la cama al terminar.

Ejercicio nocturno

Algunas personas desaconsejan el ejercicio por la noche, ya que puede acelerar tu organismo e interrumpir el sueñ. Sin embargo, adaptarse a una sesión de ejercicio rápido puede beneficiar tu metabolismo en gran medida. Un entrenamiento de media hora puede levantar tu estado de ánimo debido a la liberación de endorfinas, despejar la mente del estrés y, lo más importante, aumentar tus posibilidades de despertarse más delgada.

Psicológicamente, el ejercicio te hace sentir más en forma y más delgada, dándote el impulso de confianza que necesitas cuando se trata de la forma de tu cuerpo. Pero lo más importante es que el ejercicio puede mejorar la digestión; aumentar el flujo de sangre para dejarlo sin hinchazón y más delgado a la mañana siguiente.

Medita

La mente es algo poderoso y así como buscas el equilibrio de tu cuerpo, también lo debe haber en la mente. Algunos creen que la delgadez puede ser un estado mental en lugar de un estado físico, por lo que "pensar delgadamente" puede ser más efectivo de lo que se podría esperar.

Muchos estudios han demostrado que si comienza a creer que está perdiendo peso, los resultados aparecerán más rápidamente. El estrés a menudo se relaciona con el sobrepeso, lo que provoca una alimentación emocional y un aumento de la hormona ghrelina que estimula el apetito, así que ¿por qué no probar las técnicas de relajación? El yoga o la meditación son opciones perfectas para ayudar a la flexibilidad, disminuir el ritmo cardíaco y ayudar a la relajación antes de acostarse.

Bebe mucha agua

H2O libera tu sistema de toxinas sistema, el agua que retiene. lo que le ayuda a eliminar. Pero como no quieres pasar toda la noche corriendo al baño (y obtener calidad shuteye es crucial para la pérdida de peso). Bebe un vaso de agua grande al menos una hora antes de acostarte.

Toma té de menta

La menta no solo está reservada para el aliento fresco de menta, sino que también puede ayudar a relajar el tracto gastrointestinal y aliviar la hinchazón. "Muchas de las pruebas son anecdóticas pero ayudan a algunas personas", dice el Dr. Brijbassie. "El aceite de menta [mezclado con un poco de agua] también puede ayudar a las enzimas digestivas a descomponer los alimentos mejor". ¡Simplemente mezcle dos o tres gotas de aceite de menta con una taza de agua caliente y beba! Pero evite chupar caramelos de menta o goma de mascar, ya que pueden estar cargados con alcoholes de azúcar, que las bacterias en el intestino delgado fermentan para producir gases e hinchazón. Si no te consideras una persona menta, prueba tomar extracto de hoja de alcachofa antes de acostarte.

